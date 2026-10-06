به گفته مدیرکل کمیته امداد قم،کمک‌های مردمی در جشن عاطفه‌ها از ابتدای شهریور تا نیمه مهر امسال، ۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل آموزش و پرورش قم در آیین زنگ مهر و همدلی و جشن عاطفه‌ها در مدارس استان قم  با بیان اینکه استقبال جامعه فرهنگی و دانش‌آموزان از این پویش و امر نیکوکارانه، همچون سال‌های گذشته مطلوب بوده است، گفت: همزمان با سراسر کشور، زنگ مهر و همدلی و جشن عاطفه‌ها در تمام مدارس استان قم نواخته شد و دانش‌آموزان و فرهنگیان با اهدای کمک‌های خود، در تأمین نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان کم‌برخوردار مشارکت کردند.
 
حجت‌الاسلام محمدطه مهری، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) قم نیز با اشاره به آغاز این پویش از اول شهریور، گفت: تاکنون در زمینه تأمین کیف، کفش، لوازم‌التحریر و بسته‌های کمک‌آموزشی، کمک‌های خوبی از سوی خیران، مردم، دانش‌آموزان و معلمان جمع‌آوری شده است.
 
وی افزود: کمک‌های مردمی از ابتدای شهریور تا نیمه مهر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد افزایش داشته است.
 
مدیرکل کمیته امداد قم تأکید کرد: جمع‌آوری این کمک‌ها به جشن عاطفه‌ها و بازگشایی مدارس محدود نیست و در طول سال برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند ادامه خواهد داشت.
برچسب ها: جشن عاطفه ها ، کمک به نیازمندان
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