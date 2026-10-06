سفارت انگلیس در عربستان از اتباع این کشور خواست در پی ادامه حملات موشکی و پهپادی در این کشور هوشیار باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سفارت انگلیس در عربستان سعودی روز سه‌شنبه با صدور هشدار امنیتی اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی همچنان شهرها، فرودگاه‌ها، مراکز نظامی و زیرساخت‌های انرژی این کشور را هدف قرار می‌دهد.

این سفارتخانه از اتباع انگلیس خواست آخرین توصیه‌های سفر وزارت خارجه این کشور را دنبال کنند، در سامانه هشدار‌های رسمی ثبت‌نام کنند و به دستور‌های مقام‌های عربستان توجه داشته باشند.

سفارت انگلیس همچنین به شهروندان خود توصیه کرد از فیلمبرداری، انتشار یا به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به حوادث مرتبط با درگیری خودداری کنند و نزدیک‌ترین محل امن برای پناه گرفتن را شناسایی کنند.

این هشدار در شرایطی صادر شده که تنش‌های منطقه‌ای افزایش یافته و حملات جنبش انصارالله یمن به اهدافی در خاک عربستان ادامه دارد.

پیش از این، سازمان هواپیمایی کشوری عربستان اعلام کرده بود فرودگاه‌های جازان و نجران در جنوب این کشور هدف حملات قرار گرفته‌اند.

منبع: آناتولی