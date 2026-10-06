یکی از شعب دیوان عدالت اداری حکم به ابطال نتیجه انتخابات فدراسیون تکواندو داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو روز ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری در حالی برگزار شد که هادی ساعی توانست برای دومین دوره متوالی با رای اعضای مجمع ریاست فدراسیون را در دست بگیرد.

اما بعد از این مجمع، دو تن از کاندیدا‌های حاضر در انتخابات از جمله  فریبرز عسگری و مجید نیری شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بردند تا در نهایت با حکم شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری، انتخابات فدراسیون تکواندو که ۲۱ اردیبهشت سال جاری برگزار و به ریاست هادی ساعی منجر شده بود، ابطال شد. البته این رای، حکم بدوی بوده و فرصت اعتراض به آن محفوظ است.

اصغر رحیمی، فریبرز عسکری، یوسف کرمی، علی نوری، مجید نیری، حسین حسین‌زاده، احمد لاریجانی، سیروس رضایی، سیدحسین زاهدی و هادی ساعی ۱۰ نامزد نهایی انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو بودند، اما ابطال این انتخابات به دنبال شکایت فریبرز عسگری و مجید نیری کاندیدا‌های انتخابات تکواندو، از وزارت ورزش و جوانان به دلیل ایراد در فرآیند و نحوه تایید هادی ساعی برای حضور در انتخابات صورت گرفت.

برچسب ها: فدراسیون تکواندو ، مجمع انتخاباتی
خبرهای مرتبط
هادی ساعی: ایران تنها کشورِ صاحب دو طلای کیوروگی بود
حاجی موسایی: از مردم عزیزم عذرخواهی می‌کنم/ تمام تلاشم را کردم
آرین سلیمی: مدالم را به مردم عزیز کشورم تقدیم می‌کنم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۵ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
باز یک فدراسیون موفق الکی الکی ببرید تو حاشیه.
۰
۲
پاسخ دادن
صحبت‌های لیونل مسی پس از خداحافظی+ فیلم مراسم
دومین نشان طلای ناشنوایان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا
علی‌رضا دبیر خطاب به فوتبالی ها: بعد از مسابقات جهانی با تک تک آقایان کار دارم/ می‌دانم کدامشان با اینترنشنال ارتباط دارند
تیم ملی فوتبال تبدیل به تیم پیشکسوتان شده است/ کسی را ندارند تا جایگزین قلعه‌نویی کنند
بازیکن مصدوم به تمرینات گروهی پرسپولیس ملحق شد
کنعانی‌زادگان به بازی با صنعت نفت نمی‌رسد
سومین طلای ایران باوقار بدست آمد/طلای ۱۱۰ متر بر گردن یاشار
رهنما: قهرمانی کاراته در ناگویا پایان کار نیست/ یکی از نیاز‌های اصلی تمی های ملی کاراته خوابگاه است
مذاکره با دستیاران قبل از انتخاب سرمربی تیم ملی امید
۱۰ تیم در انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان به میدان می‌روند
آخرین اخبار
پاسخ بهاروند به دبیر: همه قوا به صورت دقیق و منسجم در فوتبال مدخلیت و ورود دارند
علی‌رضا دبیر خطاب به فوتبالی ها: بعد از مسابقات جهانی با تک تک آقایان کار دارم/ می‌دانم کدامشان با اینترنشنال ارتباط دارند
تیم ملی فوتبال تبدیل به تیم پیشکسوتان شده است/ کسی را ندارند تا جایگزین قلعه‌نویی کنند
مذاکره با دستیاران قبل از انتخاب سرمربی تیم ملی امید
سومین طلای ایران باوقار بدست آمد/طلای ۱۱۰ متر بر گردن یاشار
رهنما: قهرمانی کاراته در ناگویا پایان کار نیست/ یکی از نیاز‌های اصلی تمی های ملی کاراته خوابگاه است
۱۰ تیم در انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان به میدان می‌روند
پیام تبریک کمیته ملی پارالمپیک به مناسبت موفقیت کاروان «فرشتگان میناب»
دومین نشان طلای ناشنوایان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا
صحبت‌های لیونل مسی پس از خداحافظی+ فیلم مراسم
کنعانی‌زادگان به بازی با صنعت نفت نمی‌رسد
بازیکن مصدوم به تمرینات گروهی پرسپولیس ملحق شد
آخرین وضعیت استادیوم ۵ هزار نفری پاکدشت بررسی شد
ابطال انتخابات فدراسیون تکواندو از سوی دیوان عدالت اداری
دنیامالی: ورزشکاران با آمادگی بالا راهی بازی‌های پاراآسیایی می‌شوند + فیلم
کریمی: ورزشکاران ناشنوا با آمادگی مطلوب راهی ناگویا می‌شوند + فیلم
تیشه‌گران: برای موفقیت پارادوومیدانی در ناگویا امیدوارم + فیلم
استقلال بدون مدیرعامل؛ چه تصمیم‌هایی روی زمین مانده است؟
استقلال و ابهام در تصمیم‌گیری نقل‌وانتقالات؛ حرف آخر را چه کسی می‌زند؟
مدارک جدید استقلال برای پرونده آسانی به afc ارسال شد
بحران در الطلبه؛ ۱۰ بازیکن در آستانه جدایی