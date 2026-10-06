یکی از شعب دیوان عدالت اداری حکم به ابطال نتیجه انتخابات فدراسیون تکواندو داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو روز ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری در حالی برگزار شد که هادی ساعی توانست برای دومین دوره متوالی با رای اعضای مجمع ریاست فدراسیون را در دست بگیرد.

اما بعد از این مجمع، دو تن از کاندیدا‌های حاضر در انتخابات از جمله فریبرز عسگری و مجید نیری شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بردند تا در نهایت با حکم شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری، انتخابات فدراسیون تکواندو که ۲۱ اردیبهشت سال جاری برگزار و به ریاست هادی ساعی منجر شده بود، ابطال شد. البته این رای، حکم بدوی بوده و فرصت اعتراض به آن محفوظ است.

اصغر رحیمی، فریبرز عسکری، یوسف کرمی، علی نوری، مجید نیری، حسین حسین‌زاده، احمد لاریجانی، سیروس رضایی، سیدحسین زاهدی و هادی ساعی ۱۰ نامزد نهایی انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو بودند، اما ابطال این انتخابات به دنبال شکایت فریبرز عسگری و مجید نیری کاندیدا‌های انتخابات تکواندو، از وزارت ورزش و جوانان به دلیل ایراد در فرآیند و نحوه تایید هادی ساعی برای حضور در انتخابات صورت گرفت.