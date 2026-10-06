باشگاه خبرنگاران جوان ـ اکرم فداکار، مدیرکل این استان ضمن اعلام خبر بهره‌برداری از این پروژه، گفت: با اجرای این طرح، دو روستای هامانه و سنگرد به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت نسل چهارم (۴G) متصل شدند و با اجرای این پروژه، ارتقای سطح دسترسی ۱۲۵ خانوار با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ نفر به خدمات ارتباطی پایدار فراهم شد.

فداکار با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن زیرساخت‌های ارتباطی گفت: «اجرای این طرح، اقدامی مؤثر در مسیر عدالت ارتباطی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان در مناطق کم‌برخوردار است.

وی همچنین خاطرنشان کرد : این پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد ریال از محل منابع ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (در قالب برنامه توسعه خدمات ارتباطی روستایی - USO) انجام شده است.

منبع؛ روابط عمومی