همزمان با روز روستا و عشایر در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال در مناطق روستایی، سایت جدید تلفن همراه در روستا‌های هامانه و سنگرد (بخش خرانق، شهرستان اردکان) به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اکرم فداکار، مدیرکل این استان ضمن اعلام خبر بهره‌برداری از این پروژه، گفت: با اجرای این طرح، دو روستای هامانه و سنگرد به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت نسل چهارم (۴G) متصل شدند و با اجرای این پروژه، ارتقای سطح دسترسی ۱۲۵ خانوار با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ نفر به خدمات ارتباطی پایدار فراهم شد.

 فداکار با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن زیرساخت‌های ارتباطی گفت: «اجرای این طرح، اقدامی مؤثر در مسیر عدالت ارتباطی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان در مناطق کم‌برخوردار است.

 وی همچنین خاطرنشان کرد : این پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد ریال از محل منابع ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (در قالب برنامه توسعه خدمات ارتباطی روستایی - USO) انجام شده است.

منبع؛ روابط عمومی

برچسب ها: روستاهای یزد ، اینترنت در روستاها ، ارتباطات و فناوری اطلاعات یزد
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
بنده خدا
۱۰:۵۷ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
انشا ا... درروستای دهقان اباد اشکذر هم جهت قطعی تلفن همراه واینترنت مساعدتی بشود
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