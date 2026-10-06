یک نفتکش در دریای سیاه و در نزدیکی شهر تفریحی سوچی روسیه دچار آتش‌سوزی شده و مقام‌ها سواحل را بسته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد یک نفتکش در دریای سیاه و در نزدیکی شهر تفریحی سوچی دچار آتش‌سوزی شده و مقام‌ها سواحل سیریوس را بسته‌اند.

دیمیتری پلیشکین، رئیس اداره منطقه فدرال سیریوس در بیانیه‌ای در تلگرام گفت نظارت مستمر بر وضعیت آب و کیفیت هوا در حال انجام است.

در این گزارش علت آتش‌سوزی یا احتمال زخمی شدن افراد مشخص نشده و مبدأ نفتکش نیز اعلام نشده است.

کانال‌های تلگرامی مدعی شدند این شناور ممکن است در نتیجه حمله شناور‌های سطحی بدون سرنشین یا پهپاد‌های تهاجمی دچار آتش‌سوزی شده باشد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: نفتکش ، جنگ اوکراین
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