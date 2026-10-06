باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دویست‌ونوزدهمین شب حماسه با برگزاری اجتماع مردمی «خونخواهان قائد شهید» در خیابان انقلاب همراه شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با حضور در خیابان انقلاب، ضمن گرامیداشت یاد و نام قائد شهید، بر پایبندی خود به آرمان‌ها و مسیر ترسیم‌شده از سوی او تأکید کردند.

این اجتماع مردمی در فضایی حماسی برگزار شد و حضور اقشار مختلف، جلوه‌ای از همدلی و همراهی مردم را به نمایش گذاشت.

برگزاری این مراسم در دویست‌ونوزدهمین شب حماسه، بار دیگر خیابان انقلاب را به صحنه‌ای برای حضور مردمی و بیان مطالبات و مواضع آنان تبدیل کرد.