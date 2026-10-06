همزمان با برگزاری دویست‌ونوزدهمین شب حماسه، جمعی از مردم در خیابان انقلاب گرد هم آمدند و با حضور در این اجتماع، بر ادامه راه و آرمان‌های «قائد شهید» تأکید کردند؛ اجتماعی که با حضور و همراهی مردم، جلوه‌ای از همبستگی و مطالبه‌گری را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - دویست‌ونوزدهمین شب حماسه با برگزاری اجتماع مردمی «خونخواهان قائد شهید» در خیابان انقلاب همراه شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با حضور در خیابان انقلاب، ضمن گرامیداشت یاد و نام قائد شهید، بر پایبندی خود به آرمان‌ها و مسیر ترسیم‌شده از سوی او تأکید کردند.

این اجتماع مردمی در فضایی حماسی برگزار شد و حضور اقشار مختلف، جلوه‌ای از همدلی و همراهی مردم را به نمایش گذاشت.

برگزاری این مراسم در دویست‌ونوزدهمین شب حماسه، بار دیگر خیابان انقلاب را به صحنه‌ای برای حضور مردمی و بیان مطالبات و مواضع آنان تبدیل کرد.

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برچسب ها: تجمع ، لرستان
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