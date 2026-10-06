سوئد سامانه پاتریوت برای حفاظت از مرکز ارسال تسلیحات به اوکراین به لهستان ارسال می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سوئد یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت و حدود ۱۰۰ نیروی نظامی را برای حفاظت از مرکز لجستیکی ناتو در لهستان اعزام خواهد کرد.

نیرو‌های مسلح سوئد اعلام کردند این مأموریت از اول دسامبر آغاز می‌شود و هدف آن حفاظت از مرکز لجستیکی ناتو در شهر ژشوف در برابر موشک‌ها و پهپادهاست.

سوئد در این مأموریت جایگزین هلند خواهد شد و عملیات می‌تواند تا هفت ماه ادامه داشته باشد.

سوفیا وسترمارک، فرمانده هنگ پدافند هوایی سوئد گفت این مرکز که هر ماه حدود ۱۸ هزار تن تجهیزات از آن عبور می‌کند، برای حمایت از اوکراین اهمیت زیادی دارد. وی افزود روسیه ممکن است تلاش کند فعالیت‌های این مرکز را مختل کند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: پاتریوت ، جنگ اوکراین
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