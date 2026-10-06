رئیس مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور از برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی‌آزمایشی و رسمی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین رحمانیان با تشریح جزئیات برگزاری نخستین آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی، اظهار کرد: این آزمون با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مقررات مورد عمل و با هدف فراهم کردن زمینه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی مشمول برگزار می‌شود.

وی افزود: کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی در زمان استخدام بدون شرکت در آزمون‌های استخدامی با نشر عمومی، به صورت پیمانی استخدام شده‌اند و در حال حاضر به عنوان نیروی پیمانی مشغول به خدمت هستند، در صورت تمایل به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی‌آزمایشی و سپس به رسمی قطعی، می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.

رحمانیان در ادامه تصریح کرد: متقاضیان باید بر اساس دفترچه راهنما در آزمون ثبت‌نام کنند و در صورت کسب حدنصاب نمره آزمون کتبی، زمینه تبدیل وضعیت استخدامی خود را فراهم کنند.

آغاز ثبت‌نام از نیمه مهرماه

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ثبت‌نام این آزمون از ۱۶ تا ۲۵ مهرماه انجام خواهد شد و جهاد دانشگاهی به عنوان مؤسسه مجری، برگزاری آزمون را بر عهده خواهد داشت.

رئیس مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه گفت:داوطلبان برای ثبت نام به آدرس www.hrtc.ir مرکز آزمون جهاد دانشگاهی مراجعه کنند.

رحمانیان با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی برای برگزاری این آزمون برای نخستین بار از سوی دولت چهاردهم انجام شده است، ابراز امیدواری کرد برگزاری آن زمینه رضایت کارکنان پیمانی مشمول را فراهم کند.

منبع: سازمان اداری و استخدامی

برچسب ها: آزمون استخدامی ، تبدیل وضعیت
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
کسانی که قبلا ازطریق آزمون جذب شدن الان استخدام پیمانی هستن شامل اونا هم میشه ؟
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