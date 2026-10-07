آخرین وضعیت ساخت استادیوم ۵ هزار نفری پاکدشت در دیدار مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و نماینده مردم این شهرستان در مجلس بررسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۴ مهر با سیدمحمدعلی ثابت‌قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در محل این شرکت دیدار کرد.

بخش اصلی این نشست به وضعیت اجرایی استادیوم ۵ هزار نفری پاکدشت اختصاص داشت. در این جلسه، آخرین اقدامات انجام‌شده در پروژه، جبهه‌های کاری باقی‌مانده و الزامات ادامه عملیات عمرانی بررسی شد.

تأمین اعتبار یکی دیگر از موضوعات اصلی این نشست بود. بر اساس مباحث مطرح‌شده، تخصیص اعتبارات مورد نیاز پروژه در سال مالی جاری پیگیری خواهد شد و نماینده پاکدشت نیز موضوع را از سازمان برنامه و بودجه دنبال می‌کند.

در این نشست همچنین بر افزایش اکیپ‌های اجرایی و تقویت ظرفیت عملیاتی پروژه برای سرعت بخشیدن به عملیات عمرانی تأکید شد.

هومن مشعشعی معاون فنی و مهندسی و علیرضا شمس رئیس گروه اجرایی منطقه یک شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور نیز در این نشست حضور داشتند.

برچسب ها: شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی ، پاکدشت ، ورزشگاه
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