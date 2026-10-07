پوریا پورعلی بازیکن پرسپولیس بعد از رفع آسیب دیدگی دوباره به تمرینات گروهی سرخپوشان ملحق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پوریا پورعلی، هافبک تیم فوتبال پرسپولیس در روز‌های اخیر به خاطر مصدومیت نمی‌توانست در تمرینات گروهی شرکت کند، اما این بازیکن مصدومیتش برطرف شده و در تمرینات گروهی سرخپوشان حاضر شده است.  

پورعلی در تمرینات اخیر پرسپولیس بدون مشکل در کنار سایر بازیکنان حضور پیدا کرده و به نظر می‌رسد مشکلی برای همراهی سرخپوشان در دیدار مقابل نفت آبادان نخواهد داشت.

مصدومیت چند بازیکن پرسپولیس در آستانه بازی با تیم صنعت نفت آبادان به دغدغه اصلی تارتار تبدیل شده است، اما بازگشت پور علی به تمرینات گروهی این نگرانی را از بین برده است.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تمرینات پرسپولیس
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