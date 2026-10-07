کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس به علت مصدومیت یکی از غایبان بازی با تیم صنعت نفت آبادان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -  تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در هفته هشتم برابر تیم صنعت نفت آبادان صف آرایی می کند که به احتمال زیاد حسین کنعانی زادگان به علت مصدومیت یکی از غایبان سرخپوشان در این بازی خواهد بود.

کنعانی‌زادگان که مدتی است با مصدومیت کهنه از ناحیه زانو دست‌وپنجه نرم می‌کند، قرار است از امروز به تمرینات گروهی پرسپولیس اضافه شود. بااین‌حال، حضور او در دیدار مقابل نفت آبادان تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که شرایط بدنی‌اش برای بازی به حد مطلوب برسد.

طبق برنامه قرار است کادر پزشکی وضعیت این مدافع را زیر نظر داشته باشد و در نهایت مهدی تارتار درباره استفاده از کنعانی‌زادگان در بازی با نفت تصمیم‌گیری خواهد کرد. دانیال ایری، دیگر مدافع این تیم هم غایب قطعی سرخپوشان مقابل نفت است.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، بازیکن پرسپولیس
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