رویداد ۱۲ روزه «مهر شیراز» با راهبرد واگذاری محوریت به تشکل‌های خصوصی و حمایت زیرساختی صدا و سیما کلید می‌خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه برگزاری رویداد ملی «مهر شیراز»، مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری فارس با همراهی فعالان بخش خصوصی این صنعت، در نشست هم‌افزایی با مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس، بر ضرورت تقویت همکاری‌های رسانه‌ای برای تبدیل گردشگری به گفتمان اصلی اقتصاد استان تأکید کردند.

مدیرکل صدا و سیمای استان فارس در این نشست با تأکید بر اینکه گردشگری می‌تواند پیشران اقتصاد و گفتمان نخست استان باشد، اظهار داشت: رسانه ملی با تمام توان از صنعت گردشگری استان حمایت می‌کند و درصدد است با بهره‌گیری از زیرساخت‌های فنی موجود در اماکن تاریخی و گردشگری، ظرفیت‌های بی‌نظیر فارس را بیش از پیش به تصویر بکشد.

امیر رئوف، تحقق این هم‌افزایی را گامی مؤثر در جهت رونق و افزایش ماندگاری اقامت مسافران در شیراز و استان فارس دانست.

در همین راستا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس با تبیین راهبرد جدید اداره‌کل متبوعش برای برگزاری رویداد «مهر شیراز» گفت: این رویداد با رویکردِ نقش‌آفرینی حداکثری بخش خصوصی و تشکل‌ها طراحی شده است و دستگاه‌های دولتی در این فرایند، صرفاً نقش تسهیل‌گری و پشتیبانی را ایفا می‌کنند.

بهزاد مریدی افزود: امسال با پیوند میان هفته گردشگری، گرامیداشت مولانا و یادروز حافظ، زنجیره‌ای از رویداد‌های فرهنگی در قالب «مهر شیراز» شکل گرفته است که در بازه زمانی ۱۲ روزه و همزمان با نمایشگاه ملی گردشگری، با هدف تثبیت جایگاه شیراز به عنوان قطب گردشگری ادبی و فرهنگی کشور اجرا می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان تشکل‌ها و فعالان حوزه گردشگری ضمن بیان چالش‌ها و دغدغه‌های عملیاتی این صنعت، بر ضرورت پیوند عمیق‌تر میان بخش خصوصی و رسانه تأکید کردند.

طرح موانع پیش‌رو، آسیب‌شناسی وضعیت فعلی و ضرورت حمایت‌های عملیاتی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، محور اصلی گفت‌وگوی فعالان بخش خصوصی با مدیران رسانه و میراث‌فرهنگی بود که با هدف دستیابی به راهکار‌های اجرایی در جریان این دیدار مطرح شد.

منبع: صداوسیمای فارس

برچسب ها: صداوسیمای فارس ، گردشگری ، ادبی ، صنعت گردشگری ، رویداد ، مهر ، شیراز
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