مصرف بنزین ۳ درصد کاهش یافت؛ CNG دوازده درصد رشد کرد

باشگاه‌ خبرنگاران‌ جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد صادق عظیمی‌فر معاون وزیر نفت اظهار کرد: اعمال نرخ سوم بنزین دو اثر مشخص در حوزه مصرف سوخت داشته است؛ به‌گونه‌ای که در بخش CNG شاهد رشد حدود ۱۲ درصدی مصرف بوده‌ایم و اقبال به استفاده از این سوخت، به‌ویژه در حمل‌ونقل عمومی و سکوهای اینترنتی، افزایش یافته است.

وی افزود: در همین بازه زمانی که طرح اجرا شده است، مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ درصد کاهش داشته است که نشان می‌دهد با اعمال اصلاحات تدریجی و گام‌به‌گام می‌توان همزمان با اصلاح الگوی مصرف، رفتار مصرف‌کنندگان را نیز به سمت استفاده از سوخت‌های جایگزین سوق داد.

ذخایر ۳.۲ میلیارد لیتری نفت‌گاز نیروگاه‌ها

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه با اشاره به تشدید ناترازی گاز به دلیل آسیب‌های واردشده به تأسیسات گازی، گفت: یکی از راهکارهایی که می‌تواند به پایداری شبکه برق کشور کمک کند، تأمین سوخت مایع به‌عنوان سوخت جایگزین گاز برای نیروگاه‌هاست.

عظیمی‌فر افزود: با هم‌افزایی میان وزارت نفت و وزارت نیرو، میزان ذخایر سوخت نیروگاهی به بیش از ۹۰ درصد رسیده و اکنون حدود ۳.۲ میلیارد لیتر نفت‌گاز نیروگاهی در مخازن ذخیره شده است.

وی این میزان ذخیره‌سازی را پشتوانه‌ای مناسب برای ورود به فصل سرد دانست و اظهار کرد: با مجموعه اقداماتی که در بخش‌های مختلف طراحی شده و همچنین راهبری کارگروه بهینه‌سازی وزارت کشور، امیدواریم بتوانیم زمستان امسال را نیز با موفقیت پشت سر بگذاریم.

سهمیه سوخت خودروها قابل دستکاری نیست

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره نحوه تخصیص سهمیه سوخت نیز گفت: زیرساخت صدور کارت سوخت به‌گونه‌ای طراحی شده است که امکان دستکاری سهمیه‌ها وجود ندارد و سهمیه هر خودرو بر اساس کلاس‌بندی مشخص و به VIN همان خودرو متصل است.

وی توضیح داد: خودروها بر اساس نوع کاربری در کلاس‌های مشخص قرار می‌گیرند؛ برای مثال خودروهای عمومی در کلاس عمومی و خودروهای شخصی در کلاس مربوط به خودروهای شخصی قرار دارند و چارچوب و قواعد سهمیه نیز بر همین اساس تعیین شده است.

عظیمی‌فر ادامه داد: سهمیه خودروها مطابق قواعد تعیین‌شده به صورت ماهانه شارژ می‌شود و هیچ فرد یا خودرویی سهمیه ویژه‌ای خارج از این چارچوب ندارد.

کارت اضطراری جایگاه‌ها برای دسترسی آسان‌تر مردم

وی درباره کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت نیز گفت: گاهی ممکن است سهمیه کارت سوخت فرد در سفر یا به دلایل دیگر به پایان برسد؛ در این شرایط کارت اضطراری جایگاه برای تأمین نیاز سوختی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی افزود: تجربه استفاده مردم و همچنین تجربه کاربری مسئولان از جایگاه‌های سوخت، زمینه‌ای فراهم کرد تا سازوکاری طراحی شود که کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها به شکل عادلانه و سهل‌الوصول در اختیار مردم قرار گیرد.