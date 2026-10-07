شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری نمایشگاه «اسوه» با ارائه دستاورد‌ها و عملکرد یک‌ساله چهار پایگاه منتخب بسیج شهرستان صالح‌آباد استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه «اسوه» با ارائه دستاورد‌ها و عملکرد یک‌ساله چهار پایگاه منتخب بسیج صالح‌آباد در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، به مدت دو شب برپا شد که با استقبال گسترده مردم همراه بود. این نمایشگاه با حضور چهار پایگاه منتخب از حوزه‌های تابعه ناحیه مقاومت بسیج صالح‌آباد شامل حوزه‌های کوثر، شهید باهنر (ره)، شهید رجایی (ره) و حمزه سیدالشهدا (ع) به مدت دو شب در شهرستان برپا شد. فعالیت‌های ارائه‌شده در این نمایشگاه در عرصه‌های مختلفی همچون ورزش، عملیات، اطلاعات، تعلیم و تربیت، جذب و سازماندهی بسیجیان، سازندگی و محرومیت‌زدایی و فعالیت‌های تخصصی در فضای مجازی بود و عملکرد پایگاه‌ها در قالب کلیپ و نمایشگاه عکس در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.
نمایش دستاورد‌های بسیجیان، کارآفرینی، تبادل تجربیات میان پایگاه‌ها، ترویج فرهنگ بسیجی، آشنایی عموم مردم با خدمات پایگاه‌های مقاومت و تشویق به نوآوری در برنامه‌های آتی از اهداف برگزاری این نمایشگاه بود.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

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برچسب ها: برگزاری نمایشگاه ، سوژه خبری ، بسیجیان
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نمایش دستاورد‌های پایگاه‌های بسیج صالح آباد در نمایشگاه اسوه + فیلم
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