باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه «اسوه» با ارائه دستاورد‌ها و عملکرد یک‌ساله چهار پایگاه منتخب بسیج صالح‌آباد در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، به مدت دو شب برپا شد که با استقبال گسترده مردم همراه بود. این نمایشگاه با حضور چهار پایگاه منتخب از حوزه‌های تابعه ناحیه مقاومت بسیج صالح‌آباد شامل حوزه‌های کوثر، شهید باهنر (ره)، شهید رجایی (ره) و حمزه سیدالشهدا (ع) به مدت دو شب در شهرستان برپا شد. فعالیت‌های ارائه‌شده در این نمایشگاه در عرصه‌های مختلفی همچون ورزش، عملیات، اطلاعات، تعلیم و تربیت، جذب و سازماندهی بسیجیان، سازندگی و محرومیت‌زدایی و فعالیت‌های تخصصی در فضای مجازی بود و عملکرد پایگاه‌ها در قالب کلیپ و نمایشگاه عکس در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

نمایش دستاورد‌های بسیجیان، کارآفرینی، تبادل تجربیات میان پایگاه‌ها، ترویج فرهنگ بسیجی، آشنایی عموم مردم با خدمات پایگاه‌های مقاومت و تشویق به نوآوری در برنامه‌های آتی از اهداف برگزاری این نمایشگاه بود.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید