لیونل مسی بعد از آخرین بازی خود با پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین صحبت های احساسی و جالبی را بر زبان آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیونل مسی برای آخرین بار با پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین به میدان رفت. مسی در دیدار برابر بنین که آخرین بازی او بود هم گل به ثمر رساند و هم دو پاس گل داد تا آرژانتین با سه گل به پیروزی برسد.

در پایان این بازی مراسم خداحافظی ایونل مسی به بهترین شکل ممکن برگزار شد و مسی در نهایت گفت: «خب، راستش، امروز حرف زدن خیلی سخته. احساسات زیادی دارم و کلی فکر و اتفاق توی ذهنم می‌گذره. طبیعتاً اولین چیزی که بهش فکر می‌کنم، پدرمه. واقعاً چیزی جز تشکر از همه ندارم. همونطور که توی نامه خداحافظیم هم گفتم، اینکه بیشتر از ۲۰ سال این پیراهن رو پوشیدم و ازش دفاع کردم، افتخار خیلی بزرگی برای من بود.

حتی توی بدترین لحظه‌ها، هم اون لحظاتی که توی تیم داشتیم و هم چیز‌هایی که خودم تجربه کردم، هیچوقت دست از تلاش و مبارزه نکشیدم. هیچوقت تسلیم نشدم، همیشه تمام توانم رو گذاشتم و همیشه می‌خواستم اینجا باشم. اینکه دیگه نتونم اینجا بیام، درد خیلی بزرگیه. بهتون قول می‌دم، دوست دارم تا آخر عمرم اینجا باشم. بازی کردن برای تیم ملی آرژانتین قشنگ‌ترین اتفاقیه که می‌تونه برای یه نفر بیفته؛ واقعاً قشنگ‌ترین چیزی که می‌تونه براتون اتفاق بیفته.

همونطور که گفتم، با اینکه دوست دارم تمام عمرم اینجا باشم، ولی دیگه زمانش رسیده. جام جهانی ۲۰۲۲ فوق‌العاده بود؛ با تمام چیز‌هایی که توی اون دوره تجربه کردم. ما خوش‌شانس بودیم که تونستیم رویای من و رویای کل کشور رو برآورده کنیم و دوباره قهرمان جهان بشیم.

توی جام جهانی قبلی خیلی به قهرمانی نزدیک بودیم و واقعیت اینه که هیچ اتفاق عجیبی، اونطور که بعضی‌ها می‌گفتن، نیفتاد. بازی مقابل انگلیس از نظر بدنی و احساسی فشار خیلی زیادی به ما وارد کرد؛ واقعاً بازی فرسایشی‌ای بود. با شرایطی که داشتیم، به زور خودمون رو به بازی رسوندیم. مثل همیشه با این پیراهن جنگیدیم و تا آخرین لحظه تلاش کردیم. شک نکنید تمام هم‌تیمی‌هایی که کنارم بودن، همیشه همه توان‌شون رو برای این پیراهن گذاشتن، همیشه.

از هم‌تیمی‌هام بابت تمام این مدتی که فرصت داشتم کنار این گروه باشم تشکر می‌کنم؛ مدت خیلی زیادی بود. اونا باعث شدن رویای بچگی من، یعنی قهرمانی در جام جهانی، قهرمانی در کوپا آمریکا و قهرمانی در فینالیسیما، به واقعیت تبدیل بشه.

افتخار خیلی بزرگی بود که هم توی زمین و هم بیرون از زمین کنار اونا باشم. اینکه می‌دونستم قراره برای رقابت وارد زمین بشم و کنار جنگجو‌هایی باشم که حاضر بودن جون‌شون رو برای تیم بذارن، واقعاً افتخار بزرگی بود.

احتمالاً خیلی از چیز‌هایی که دوست داشتم بگم یادم می‌ره، ولی این لحظه برای من خیلی سخته. دلم برای بازی کردن اینجا خیلی تنگ می‌شه. این شانس رو داشتم که توی تمام نقاط کشور بازی کنم، همه‌جا رفتم و همیشه محبت زیادی از مردم گرفتم.

واقعاً بابت تمام چیز‌هایی که تجربه کردم، قدردانم. بخاطر تک تک این سال‌ها ممنونم. هر جا که رفتم، ورزشگاه‌ها پر بودن. مردم همه‌جا بودن و برای این کار زحمت زیادی می‌کشیدن. خودمون می‌دونیم حضور توی ورزشگاه و سفر کردن برای جام جهانی‌ها و کوپا آمریکا چقدر سخته. ما همه‌جا احساس می‌کردیم که داریم توی خونه خودمون بازی می‌کنیم و این رو کاملاً حس می‌کردیم.

همین جا، توی همین ورزشگاه، یکی از شادترین روز‌های دوران حرفه‌ایم رو تجربه کردم؛ روزی که بعد از قهرمانی در جام جهانی اینجا بازی کردیم. هیچ وقت اون روز رو فراموش نمی‌کنم. فوق‌العاده بود. هنوز هم ویدئو‌های اون روز رو می‌بینم و احساساتی می‌شم. اون روز برای همیشه بخشی از تاریخ زندگی من، هم‌تیمی‌هام و خانواده‌م خواهد بود. واقعاً اتفاق فوق العاده‌ای بود. ممنونم.

امروز، دوباره همین جا، سخت‌ترین روز دوران حرفه‌ایم رو تجربه می‌کنم و باید با تیم ملی و همه شما خداحافظی کنم. دلم برای شما تنگ می‌شه. دلم برای دفاع از رنگ‌های تیم ملی تنگ می‌شه. ولی از این به بعد، من اون طرف خواهم بود؛ کنار همه شما، از این بچه‌ها و بازیکنایی که در آینده میان حمایت می‌کنم. همیشه متحد می‌مونیم. ثابت شد وقتی کنار هم هستیم و متحد می‌مونیم، از هر کسی قدرتمندتریم.»