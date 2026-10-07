مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر لرستان از برنامه‌ریزی برای افزایش پوشش بیمه‌ای جامعه هدف استان خبر داد و گفت: در حال حاضر نزدیک به نیمی از جمعیت مشمول این بیمه تحت پوشش قرار دارند و هدف‌گذاری شده است این میزان در سال آینده به ۸۰ درصد برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر لرستان با تشریح آخرین وضعیت بیمه این قشر، اظهار کرد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده و بخش قابل توجهی از حق بیمه جامعه هدف توسط دولت پرداخت می‌شود.

وی افزود: افراد ۱۸ تا ۵۰ ساله که در جامعه هدف این صندوق قرار دارند، می‌توانند از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند و حق بیمه نیز در هشت سطح تعیین شده است.

۲۶۰ هزار نفر جامعه هدف بیمه روستایی و عشایری در لرستان

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر لرستان با اشاره به گستردگی جامعه هدف این صندوق در استان گفت: حدود ۲۶۰ هزار نفر در لرستان در جامعه هدف این بیمه قرار دارند.

به گفته وی، در حال حاضر نزدیک به ۵۰ درصد از این جمعیت تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از جامعه روستایی و عشایری استان هنوز ظرفیت پیوستن به این صندوق را دارند.

هدف‌گذاری برای پوشش ۸۰ درصدی

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو برای افزایش ضریب پوشش بیمه‌ای در لرستان اظهار کرد: با همکاری کارگزاران صندوق و دستگاه‌های مرتبط، هدف‌گذاری شده است میزان پوشش جامعه هدف در سال آینده به ۸۰ درصد برسد.

افزایش پوشش بیمه‌ای روستاییان و عشایر می‌تواند زمینه برخورداری شمار بیشتری از این جامعه از حمایت‌های بیمه‌ای را فراهم کند و گامی در جهت تقویت امنیت اجتماعی آنان باشد.

بر اساس این گزارش، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر یکی از سازوکارهای بیمه‌ای برای حمایت از جامعه روستایی و عشایری است که با مشارکت دولت و بیمه‌شدگان فعالیت می‌کند.

 

 

برچسب ها: بیمه روستایی ، لرستان
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