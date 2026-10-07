یحیی سریع اعلام کرد که نیرو‌های یمنی بامداد امروز با موشک‌های بالستیک و پهپاد، فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی عربستان را هدف قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یمن بامداد چهارشنبه اعلام کرد که علاوه بر سرنگونی یک هواپیمای شناسایی مسلح در حریم هوایی استان الجوف، سلسله عملیات نظامی را علیه اماکن و اهدافی در داخل عربستان سعودی، از جمله فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی، انجام داده است.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌های متوالی اعلام کرد که نیرو‌های این کشور یک هواپیمای شناسایی مسلح از نوع «سی‌اچ-۴» متعلق به عربستان سعودی را در حریم هوایی استان الجوف سرنگون کردند و خاطرنشان کرد که این هواپیما با استفاده از سلاحی که نام آن را ذکر نکرد، سرنگون شده است.

او افزود که «این گروه با تعدادی پهپاد فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را هدف قرار داد» و تاکید کرد که این حمله به اهداف خود اصابت کرده و ترافیک هوایی این فرودگاه را مختل کرده است.

سریع همچنین از اجرای دو عملیات نظامی خبر داد که فرودگاه بین‌المللی ابها و پایگاه هوایی خمیس مشیط را با استفاده از تعدادی موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که حمله به فرودگاه ابها باعث اختلال در ترافیک هوایی شده است، در حالی که هدف قرار دادن پایگاه خمیس مشیط منجر به خساراتی شده است، اما جزئیات بیشتری در مورد ماهیت اهداف بمباران شده ارائه نکرد.

سریع در بیانیه‌ای اعلام کرد که یمن با استفاده از تعداد زیادی موشک بالستیک و پهپاد، اردوگاه الدغریر در منطقه جازان، اردوگاه عاکیفه در عسیر و اردوگاه الموسم در جازان را هدف قرار داده است.

او افزود که «این حملات مکان‌هایی را که محل تجمع نیرو‌های سعودی بود هدف قرار داد» و تاکید کرد که ده‌ها نفر از جمله سربازان و افسران سعودی کشته و زخمی شدند و همچنین تعدادی از انبار‌های سلاح به آتش کشیده شد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: یحیی سریع ، حمله به عربستان ، جنگ یمن
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