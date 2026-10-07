باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی با اشاره به آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: بر اساس آمار معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، سالانه حدود ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن شیر خام در کشور تولید می‌شود که نزدیک به ۷ میلیون تن آن در قالب شیرخشک و سایر محصولات از کشور خارج می‌شود.

وی افزود: حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن شیر خام باقی می‌ماند که بخشی از آن برای مصرف گوساله‌ها اختصاص پیدا می‌کند و در نهایت حدود ۵ میلیون تن شیر خام برای جمعیت ۹۲ تا ۹۳ میلیون نفری کشور باقی می‌ماند که بخشی از آن نیز در قالب محصولات لبنی صادر می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی درباره تأثیر نرخ ارز بر قیمت محصولات لبنی گفت: درست است که دام مستقیماً دلار مصرف نمی‌کند، اما بخش قابل توجهی از نهاده‌های دامی وارداتی است و افزایش نرخ ارز از این مسیر بر هزینه تولید اثر می‌گذارد.

ظفری ادامه داد: بخشی از علوفه مورد استفاده در داخل کشور تولید می‌شود، اما همین محصولات نیز از افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی تأثیر می‌پذیرند و در نهایت افزایش هزینه‌های تولید به قیمت تمام‌شده شیر و محصولات لبنی منتقل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه افزایش مداوم قیمت محصولات لبنی به نفع صنعت نیست، تصریح کرد: با هر میزان افزایش قیمت، مشکل مردم بیشتر می‌شود، سرانه مصرف کاهش پیدا می‌کند، سلامت جامعه آسیب می‌بیند و در نهایت صنعت لبنیات و دامپروری نیز با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی با انتقاد از نبود حمایت مؤثر دولت از صنعت لبنیات گفت: دولت اعلام می‌کند از صنایع حمایت می‌کند، اما صنعت لبنیات طی سال‌های گذشته کمک قابل توجهی از دولت دریافت نکرده است.

ظفری افزود: اگر حمایتی هم صورت گرفته باشد، بیشتر در قالب تسهیلات برای واحدهای بزرگ بوده و واحدهای کوچک و متوسط صنعت لبنیات از حمایت مؤثر برخوردار نبوده‌اند. از سال ۱۳۸۹ تاکنون، صنعت لبنیات حمایت مستقیمی که بتواند مشکلات واحدهای کوچک و متوسط را برطرف کند، دریافت نکرده است.

وی با بیان اینکه در این زمینه آماده گفت‌وگو با مسئولان دولتی است، اظهار کرد: اگر دولت معتقد است حمایت‌هایی از صنعت لبنیات انجام شده است، می‌توان جلسه‌ای با حضور مسئولان دولتی و فعالان صنعت برگزار کرد تا مشخص شود این حمایت‌ها به چه شکل انجام شده و چرا آثار آن در بخش‌های مختلف صنعت مشاهده نمی‌شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی همچنین بر ضرورت تغییر رویکرد صنعت از افزایش قیمت به سمت افزایش تولید تأکید کرد و گفت: صنعت لبنیات نباید برای جبران زیان خود صرفاً به دنبال افزایش قیمت باشد؛ چراکه این اقدام در نهایت به خود صنعت آسیب می‌زند.

ظفری ادامه داد: اگر بتوانیم تولید را افزایش دهیم و چرخه تولید را فعال‌تر کنیم، می‌توان بخشی از زیان را از محل افزایش تولید جبران کرد. فعالان صنعت لبنیات باید در این مسیر حرکت کنند تا هم تولید رونق بگیرد و هم مصرف‌کننده با فشار بیشتری مواجه نشود.

وی همچنین به موضوع اجرای طرح شیر مدارس اشاره کرد و گفت: شیر مدارس یکی از اهداف اصلی نظام است و در این زمینه با معاون وزیر آموزش و پرورش نیز گفت‌وگو شده و اعلام شده است که بودجه مورد نیاز آماده است.

ظفری افزود: سال گذشته نیز اعلام شد که بودجه شیر مدارس تأمین شده است، اما متأسفانه مشکلاتی در مسیر اجرای طرح وجود داشت و همین موضوع باعث شد برخی واحدهای لبنی از تأمین شیر مدارس فاصله بگیرند.

وی تأکید کرد: اجرای منظم طرح شیر مدارس می‌تواند ضمن کمک به افزایش مصرف شیر و لبنیات، به تقویت تولید و حمایت از صنعت لبنیات نیز کمک کند.