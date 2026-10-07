باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناس هواشناسی لرستان با تشریح آخرین وضعیت جوی استان، از افزایش پوشش ابر و سرعت وزش باد در روز‌های پیش‌رو خبر داد و نسبت به برخی پیامد‌های این ناپایداری جوی هشدار داد.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، طی روز‌های آینده احتمال وقوع رگبار‌های پراکنده باران، گاهی همراه با رعدوبرق وجود دارد که این شرایط به‌ویژه در مناطقی از شمال استان بیشتر مورد انتظار است.

اگرچه شدت بارش‌ها قابل توجه پیش‌بینی نشده، اما شرایط جوی می‌تواند در برخی نقاط پیامد‌هایی همچون اختلال در تردد، لغزندگی سطح جاده‌ها و شکل‌گیری روان‌آب را به همراه داشته باشد.

هشدار درباره تندباد‌های لحظه‌ای

افزایش سرعت وزش باد یکی دیگر از پدیده‌های قابل توجه در روز‌های آینده است. بر اساس اعلام هواشناسی، احتمال وقوع وزش باد شدید لحظه‌ای و تندباد در برخی مناطق وجود دارد.

این تندباد‌ها می‌توانند موجب سقوط اشیا، آسیب به سازه‌های سبک و بروز خسارت در برخی نقاط شوند.

با توجه به پیش‌بینی شرایط ناپایدار جوی، توجه به هشدار‌های هواشناسی و رعایت نکات ایمنی در تردد‌های جاده‌ای، به‌ویژه در مناطق مستعد بارش و هنگام وقوع تندباد، اهمیت بیشتری خواهد داشت.