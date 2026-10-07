باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس زمانبندی جدید اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ کالابرگ گروه اول شهروندان بر اساس رقم انتهای کد ملی سرپرست خانوار ۰، ۱ و ۲ به اضافه خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح شارژ شد.
اعتبار خرید این ماه کالابرگ تا پایان آبان ماه است.
اقلام اساسی مشمول طرح
خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما
لبنیات: شیر، ماست، پنیر
پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)
میوه و ترهبار: انواع میوه و سبزیجات
راههای رسمی استعلام موجودی کالابرگ
۱. اپلیکیشن «شمیم»
۲. کالابرگ در پیامرسان «بله»
۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*