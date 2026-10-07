بر اساس زمان‌بندی جدید اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ کالابرگ گروه اول شهروندان شارژ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس زمان‌بندی جدید اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ کالابرگ گروه اول شهروندان بر اساس رقم انتهای کد ملی سرپرست خانوار ۰، ۱ و ۲ به اضافه خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح شارژ شد.

اعتبار خرید این ماه کالابرگ تا پایان آبان ماه است.

اقلام اساسی مشمول طرح

خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما

لبنیات: شیر، ماست، پنیر

پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

میوه و تره‌بار: انواع میوه و سبزیجات

راه‌های رسمی استعلام موجودی کالابرگ

۱. اپلیکیشن «شمیم»

۲. کالابرگ در پیام‌رسان «بله»

۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*

برچسب ها: طرح کالابرگ ، یارانه مردم
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کالابرگ گروه اول شارژ شد
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