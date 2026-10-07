باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رویترز ادعا کرد که ایران برای برآورده کردن خواسته‌های آمریکا و پایان دادن به جنگی که بیش از هفت ماه است، ادامه دارد، باید کاهش «چشمگیری» در ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود ایجاد کند.

ونس مدعی شد که آمریکا همچنان برای دستیابی به توافق آمادگی دارد، اما این توافق را مشروط به امتیازات ملموس هسته‌ای از سوی ایران دانست و گفت: «ما حرف را جایگزین عمل نخواهیم کرد.»

معاون ترامپ مدعی شد که خودش با فرماندهان میدانی برای ارزیابی وضعیت میدان نبرد گفتگو کرده است و نگرانی‌ها در مورد کمبود شدید مهمات را رد کرد.

ونس از اعلام اینکه آیا شخصا هدایت مذاکرات برای دستیابی به توافق را بر عهده دارد یا خیر، خودداری کرد؛ این در حالی است که بار‌ها از او به‌عنوان مذاکره‌کننده ارشد کاخ سفید یاد شده است. او گفت: «ما قطعا در این روند مشارکت داریم؛ اما در نهایت، این رئیس‌جمهور آمریکا است که سکان امور را در دست دارد.»

ونس همچنین گفت هنوز تصمیمی درباره نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ نگرفته است و ادعا کرد: «من ذاتا آدمی هستم که تمایل دارم با احتیاط و تامل پیش بروم. واقعا خیلی به این موضوع فکر نکرده‌ام.»

منبع: النشره