معاون رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرده است توافق با ایران به کاهش چشمگیر ظرفیت غنی‌سازی و امتیازات ملموس هسته‌ای تهران مشروط است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رویترز ادعا کرد که ایران برای برآورده کردن خواسته‌های آمریکا و پایان دادن به جنگی که بیش از هفت ماه است، ادامه دارد، باید کاهش «چشمگیری» در ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود ایجاد کند.

ونس مدعی شد که آمریکا همچنان برای دستیابی به توافق آمادگی دارد، اما این توافق را مشروط به امتیازات ملموس هسته‌ای از سوی ایران دانست و گفت: «ما حرف را جایگزین عمل نخواهیم کرد.»

معاون ترامپ مدعی شد که خودش با فرماندهان میدانی برای ارزیابی وضعیت میدان نبرد گفتگو کرده است و نگرانی‌ها در مورد کمبود شدید مهمات را رد کرد.

ونس از اعلام اینکه آیا شخصا هدایت مذاکرات برای دستیابی به توافق را بر عهده دارد یا خیر، خودداری کرد؛ این در حالی است که بار‌ها از او به‌عنوان مذاکره‌کننده ارشد کاخ سفید یاد شده است. او گفت: «ما قطعا در این روند مشارکت داریم؛ اما در نهایت، این رئیس‌جمهور آمریکا است که سکان امور را در دست دارد.»

ونس همچنین گفت هنوز تصمیمی درباره نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ نگرفته است و ادعا کرد: «من ذاتا آدمی هستم که تمایل دارم با احتیاط و تامل پیش بروم. واقعا خیلی به این موضوع فکر نکرده‌ام.»

منبع: النشره

برچسب ها: جنگ با ایران ، معاون ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
غلطه زیادی کرده بزنی نابودش کنید
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
زر مفت نزن ما باید غنی سازی کنیم در حد اعلا
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا.
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
اصلا هیچکس حق مذاکره و حتی اظهار نظر در مورد انرژی هسته‌ای ایران را ندارد . شورای عالی امنیت ملی نباید اجازه لفاظی به کسی بدهد ، چه داخلی و چه خارجی .
به قول رهبر شهید انرژی هسته‌ای و توان موشکی ایران قابل مذاکره نیست و نخواهد بود ......
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
ایشون غلط کرده که درباره حق مسلم و دستاورد شهدا ومهندسین هسته‌ای کشور ما نظر میده .
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Iran (Islamic Republic of)
زبون
۱۱:۲۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
اول اینکه برنامه هسته ای صلح آمیز به امریکا ارتباطی نداره،
دوم برای توافق با ایران باید تمام دارایی های ایران و تحریم ها باید آزاد بشه
سوم رژیم صهیونیستی باید تمام ادوات هسته ای خودش رو تحویل بده و غنی سازی رو کامل تعطیل کنه و تحت رصد دائم بازرس های آژانس باشه.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
هزار بار مدعی شده اید که تاسیسات هسته ای ایران را نابود کردید دیگر دنبال چی هستید ؟؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
به تو ربطی ندارد
۰
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