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اشتباهات روزمره‌ای که سلامت مو را به خطر می‌اندازد + فیلم

شست‌وشوی خشن، شانه‌کردن با فشار، استفاده از شانه فلزی و بستن محکم مو از جمله عادت‌هایی هستند که می‌توانند به ساقه و ریشه مو آسیب بزنند و زمینه‌ساز موخوره و ریزش مو شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پزشک متخصص پوست و مو در برنامه «صبحانه ایرانی» از شبکه دو توضیح می دهد که برای شست‌وشوی مو بهتر است از شامپوی ملایم استفاده شود و بدون چنگ‌زدن و فشار زیاد، پوست سر به‌آرامی شسته شود. همچنین شانه‌کردن شدید، به‌ویژه با شانه‌های فلزی یا دندانه‌ریز، می‌تواند باعث آسیب به تار مو و ریشه آن شود.

استفاده از شانه چوبی دندانه‌درشت و شانه‌کردن آرام، انتخاب مناسب‌تری برای بازکردن موهاست. بستن محکم مو و واردشدن ضربه و اصطکاک مداوم به ساقه مو نیز می‌تواند احتمال موخوره و آسیب‌دیدگی مو را افزایش دهد.

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