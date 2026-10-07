باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمد رشیدی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اعلام وصول نامه وزیر پیشنهادی دفاع در مجلس گفت: نامه معرفی وزیر پیشنهادی دفاع جناب آقای اخلاقی در مجلس اعلام اصول شد و از آنجا که هفته بعد نوبت سرکشی نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه است لذا برای هفته بعد از آن یعنی ۲۶ مهر جلسه رای اعتماد ایشان در صحن برگزار می‌شود و نمایندگان موافق و مخالف صحبت خواهند کرد و رای گیری انجام می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: کشور ما امروز در شرایط جنگی است و آنچه مهم است اینکه در سوابق وزیر دفاع، پایمردی در دفاع از کشور وجود داشته باشد همچنین ضمن داشتن توانمندی به حوزه وزارت دفاع و نیروهای مسلح اشراف داشته باشد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس بیان کرد: آنچه امروز مهم است اینکه در شرایط جنگی، وزیر دفاع ما باید مسلط به تمام وجوه آمادگی دفاعی برای دفاع از کشور باشد و حفظ و وضعیت معیشتی نیروهای مسلح و برنامه وزیر پیشنهادی برای این حوزه مدنظر نمایندگان است.

رشیدی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه وزیر پیشنهادی اطلاعات چه زمانی به مجلس معرفی می‌شود، گفت: فعلا مشخص نیست، اما چون فرصت و استجازه‌ای که دولت داشته، تمام شده، منتظریم در اولین فرصت به مجلس معرفی شود.