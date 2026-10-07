کمیته ملی پارالمپیک موفقیت ها و مدال آوری ورزشکاران حاضر در کاروان فرشتگان میناب را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران، موفقیت‌های ارزشمند و درخشان کاروان «فرشتگان میناب» در بازی‌های آسیایی ناگویا را به مسئولین کمیته ملی المپیک، قهرمانان و افتخارآفرینان این کاروان، مربیان و کادر فنی، خانواده‌های ورزشکاران و جامعه ورزش کشور صمیمانه تبریک و شادباش می‌گوید.

این دستاورد‌های ارزشمند، در شرایطی رقم خورده است که ملت ایران روز‌های دشوار جنگ تحمیلی را پشت سر می‌گذارد؛ روز‌هایی که ایستادگی، همدلی و امید، بیش از هر زمان دیگری معنا پیدا کرده است. در چنین شرایطی، درخشش ورزشکاران ایران در میدان رقابت‌های آسیایی، جلوه‌ای از اراده و توانمندی جوانان این سرزمین و پیامی از امید و سربلندی برای مردم ایران است.

کمیته ملی پارالمپیک ضمن ارج نهادن به تلاش‌های خستگی‌ناپذیر اعضای کاروان «فرشتگان میناب»، این موفقیت‌ها را به خانواده بزرگ ورزش ایران تبریک گفته و برای تمامی قهرمانان کشورمان در مسیر افتخارآفرینی و برافراشته ماندن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، آرزوی سربلندی و موفقیت روزافزون دارد.

کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران