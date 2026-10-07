رئیس دانشگاه بقیه الله گفت: رعایت سلامت معنوی با ارتقای سلامت روح و روان ارتباط مستقیمی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سعید ابوالقاسمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در همایش سلامت معنوی با اشاره به موضوع عدالت در دسترسی به درمان گفت: موضوع عدالت در سلامت مسئله مهمی است که در همین خصوص باید برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام شود.

به گفته وی، سلامت معنوی یکی از ابعاد مهم سلامت محسوب می‌شود و در این راستا سازمان جهانی بهداشت تاکید زیادی بر این بُعد از سلامت دارد.افرادی که سلامت معنوی را رعایت کرده کمتر دچار مشکلات روحی شده و سلامت معنوی سبب ارتفای سلامت روحی می شود.

وی ادامه داد: افرادی که سلامت معنوی را پیگیری می‌کنند کمتر دچار اختلالات روانی و مشکلات روحی خواهند شد.

ابوالقاسمی تاکید کرد: سلامت معنوی تاثیر زیادی بر سلامت جسم و روان می‌گذارد و اگر بیمار این بُعد از سلامت را تقویت نکند، بیماری و درد و رنج‌های ناشی از آن را تحمل خواهد کرد.