باشگاه خبرنگاران جوان - سردار یدالله جوانی سه‌شنبه شب در دوره آموزشی تخصصی ارتقای مدیریت آموزشگاهی ویژه مدیران مدارس استان هرمزگان، اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با شهادت رهبران و فرماندهان، سامانه‌های دفاعی و اراده نظام از هم می‌پاشد، اما انسجام مردم و پاسخ‌های قاطع و سریع نیروهای مسلح نشان داد که ایران اسلامی بر بنیان‌های عمیق الهی و ساختارهای مستحکم مردمی استوار بوده و تصمیم تاریخی مجلس خبرگان و همراهی آگاهانه آحاد جامعه، بار دیگر معادلات غربی‌ها را بر هم زد.

عقب‌نشینی هزار کیلومتری بیگانگان از خلیج فارس

سردار جوانی با اشاره به اقتدار راهبردی نیروهای مسلح در خلیج فارس و دریای عمان خاطرنشان کرد: پیش از این، ده‌ها ناو و شناور بیگانه در خلیج فارس جولان می‌دادند اما امروز به برکت قدرت موشکی، پهپادی و دریایی نیروهای مسلح و مقاومت جانانه، ناوگان دشمن بیش از هزار کیلومتر از آب‌های سرزمینی ما فاصله گرفته و جرأت نزدیک شدن ندارد.

وی تصریح کرد: آینده منطقه بر مدار امنیت دسته‌جمعی کشورهای اسلامی و خروج کامل متجاوزان رقم خواهد خورد.

مدارس سنگر اصلی در نبرد شناختی و جهاد تبیین

معاون سیاسی سپاه همچنین با تاکید بر اینکه مدارس و جامعه فرهنگیان سنگر اصلی در نبرد شناختی و جهاد تبیین هستند، گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ‌های سخت و توطئه‌های نظامی، روی تغییر محاسبات و اراده نسل جوان سرمایه‌گذاری کرده؛ اما ایستادگی یکپارچه ملت، پیوند ناگسستنی با ولایت فقیه و پایداری در حوادث اخیر نشان داد که استکبار جهانی در فهم حقیقت ملت ایران و اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی دچار شکست و استیصال کامل شده است.

سردار جوانی با اشاره به اظهارات و اعترافات سران پیشین و فعلی آمریکا مبنی بر عدم موفقیت در براندازی نظام جمهوری اسلامی در طول نزدیک به نیم‌قرن گذشته، اظهار کرد: این اعتراف صریح، سند گویایی برای تبیین و آگاهی‌بخشی بوده و ریشه اصلی تقابل استکبار با ما در این نکته نهفته است که ملت ایران مانع بلعیده شدن دوباره کشور و منابع منطقه توسط آمریکا شده است.

وی با یادآوری رسالت سنگین معلمان در انتقال چرایی وقوع انقلاب به نسل جدید، تصریح کرد: امروز بزرگ‌ترین وظیفه ما در مدارس این است که دلایل انقلاب اسلامی را به درستی روایت کنیم تا دشمن جای ظالم و مظلوم را عوض نکند.

وی گفت: انقلاب اسلامی واکنشی آگاهانه به دهه‌ها تحقیر، کاپیتولاسیون، تجزیه خاک و تاراج هویت ملی در دوران قاجار و پهلوی بود؛ غربی‌ها همواره در پی آن بودند که ایران را کوچک، وابسته و عقب‌مانده نگه دارند، در حالی که انقلاب اسلامی زمینه جهش‌های خیره‌کننده علمی و عزت ملی را پدید آورد.

منبع: ایرنا