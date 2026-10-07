باشگاه خبرنگاران جوان - در حال حاضر، گزینه عبور خط مترو از زیر میدان امام علی (ع) و خیابان علامه مجلسی مطرح است؛ مسیری که در عمق ۲۵ متری اجرا می‌شود و به گفته برخی کارشناسان در این عمق لایه‌های باستانی وجود ندارد اما با وجود عمق مسیر چون مترو از حریم اثر عبور می‌کند، همچنان نگرانی‌هایی درباره تاثیرات لرزش‌های بلندمدت بر پایداری سازه وجود دارد.

شواهد و بررسی‌های کارشناسان مرمت و میراث فرهنگی حاکی از آن است که نم جداره‌های مسجد جامع عتیق اصفهان از سال‌های گذشته تبدیل به معضل مُزمن و سبب فرسودگی و پوک شدن ملات بین آجرها در برخی نقاط این اثر تاریخی شده است و عبور مترو بدون استحکام بخشی می‌تواند خطر آفرین باشد.

امیر کرم‌زاده روز چهارشنبه در نشست میز گردشگری در هتل سیزنز اصفهان اظهار داشت: مطالعاتی که شرکت مترو درباره امکان عبور این خط از کنار مسجد جامع انجام داده بود، بررسی شده و نتایج آن نشان می‌دهد اجرای طرح امکان‌پذیر است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

وی با اشاره به اهمیت رعایت ضوابط حفاظتی در اجرای این طرح افزود: میراث فرهنگی بر آنچه قرار است اجرا شود و استانداردهایی که برای عبور مترو باید رعایت شود، نظارت خواهد کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان بیان کرد: نتایج مطالعات انجام‌شده از سوی شرکت مترو که شرکتی دارای رتبه یک است، در اختیار این اداره کل قرار گرفته و بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، برای اجرای طرح مشکلی وجود ندارد؛ البته رعایت الزامات تعیین‌شده ضروری است.

اعتبارات دولتی پاسخگوی نیاز بناهای تاریخی نیست

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در ادامه با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی برای حفاظت و مرمت بناهای تاریخی اظهار داشت: اعتبارات بخش دولتی به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز بناهای تاریخی نیست و بسیاری از دستگاه‌هایی که متولی بناهای تاریخی هستند، باید بر اساس تکالیف قانونی خود برای حفاظت از این آثار اقدام کنند.

وی با اشاره به ماده ۹۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور افزود: بر اساس این قانون، هر دستگاهی که بنای تاریخی در اختیار دارد، موظف است هزینه‌های مطالعات و مرمت آن را تأمین کند و قانونگذار نیز برای عمل نکردن به این تکلیف، ضمانت اجرا در نظر گرفته است.

کرم‌زاده با بیان اینکه برخی بناهای تاریخی در اختیار دستگاه‌های مختلف دولتی و عمومی قرار دارند، گفت: نمونه‌هایی از این بناها در اختیار اداره‌هایی چون اوقاف است و در تبصره‌های قانونی نیز پیش‌بینی‌هایی برای اختصاص بخشی از درآمدهای این دستگاه‌ها به نگهداری بناهای تاریخی وجود دارد.

وی ادامه داد: بارها موضوع رهاشدگی بناهای تاریخی از سوی دستگاه‌های مختلف در مراجع قضایی و بازرسی مطرح شده است اما مردم در نهایت میراث فرهنگی را متولی اصلی این آثار می‌شناسند؛ زیرا این اداره کل آثار را ثبت می‌کند تا از آن‌ها حفاظت شود و به‌عنوان میراثی ارزشمند برای نسل‌های آینده باقی بماند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از مسوولان خواست در صورت انجام ندادن تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌های متولی، برخورد لازم صورت گیرد.

وی تأکید کرد: ضروری است دستورهای ویژه‌ای برای پیگیری این موضوع صادر شود تا دستگاه‌هایی که مسوولیت نگهداری بناهای تاریخی را بر عهده دارند، به وظایف خود عمل کنند.

هزینه ۱۱۰ میلیارد ریالی نگهداری از چهل‌ستون

کرم‌زاده با اشاره به هزینه‌های سنگین نگهداری از آثار تاریخی گفت: برای نگهداری از مجموعه تاریخی چهل‌ستون در سال جاری ۱۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

وی اظهار داشت: درآمدهای حاصل از بناهای تاریخی به خزانه واریز می‌شود اما حتی یک ریال از این درآمدها به میراث فرهنگی بازگردانده نمی‌شود تا برای نگهداری و حفاظت از همان آثار هزینه شود.

مدیرکل میراث اصفهان با اشاره به تأکید قانون برنامه هفتم توسعه بر اختصاص درآمدهای بناهای تاریخی به همان بنا بیان کرد: در این قانون تصریح شده است که درآمد هر بنای تاریخی باید برای نگهداری همان اثر هزینه شود اما با وجود پیگیری‌ها و محاسبات انجام‌شده تاکنون نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است.

کمبود نیروی انسانی در پایگاه‌های جهانی اصفهان

کرم زاده با اشاره به ضرورت تأمین نیروی انسانی برای حفاظت از بناهای تاریخی و پایگاه‌های میراث جهانی گفت: نگهداری از این آثار به نیروی انسانی متخصص و خدماتی، نگهبان و نیروی فروش بلیت نیاز دارد و کمبود نیرو، فشار زیادی بر مجموعه میراث فرهنگی وارد کرده است.

وی با اشاره به جذب حدود یک هزار و ۳۰۰ نیرو در دوره‌ای برای حوزه میراث فرهنگی افزود: در آن دوره اعلام شد که اصفهان برای پایگاه‌های میراث جهانی نیرویی نیاز ندارد و سهمیه‌ای برای این استان در نظر گرفته نشد در حالی که نیروهای فعال در این پایگاه‌ها در شرایط بحرانی می‌توانستند نقش مؤثری ایفا کنند.