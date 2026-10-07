در شبانه روز گذشته ایستگاه رشکان ارومیه با ۲۲.۱ میلی متر بارش بیشترین میزان بارندگی را در میان ایستگاههای آذربایجان غربی به خود اختصاص داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - محمد قربان پور مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بر اساس مجموع بارش ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان طی شبانه روز گذشته، میزان بارش، در رشکان به ۲۲.۱ میلی‌متر رسید و این ایستگاه بیشترین میزان بارش را در میان ایستگاه‌های گزارش‌شده ثبت کرده است.

وی افزود: پس از رشکان، نالوس با ۱۹.۲ میلی‌متر، شهری ارومیه با ۱۸.۸ میلی‌متر و دانشگاه نازلو با ۱۸.۳ میلی‌متر در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. میزان بارش ثبت‌شده در ارومیه ۱۴.۷ میلی‌متر و در اشنویه ۱۳ میلی‌متر بوده است

قربانپور با بیان اینکه از امروز با تضعیف این موج بارشی از شدت ناپایداری ها کاسته می شود افزود:ولی به سبب رطوبت مناسب در برخی مناطق بصورت پراکنده بارش وجود خواهد داشت

مدیر کل هواشناسی استان یادآور شد: با توجه به افزایش گرادیان فشاری، بر سرعت وزش باد بخصوص در ساعات بعد از ظهر افزوده می شود

وی تصریح کرد:از روز پنجشنبه با خروج این موج بارشی میزان نا پایداریهای جوی دراستان کم تر می شود.