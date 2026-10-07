باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی حاکی از آن است که وضعیت جوی استان هرمزگان در روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵، در ساعات صبح با آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی در برخی سواحل و جزایر و کاهش موقتی دید افقی همراه خواهد بود.

براساس این گزارش، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان به‌ویژه در منطقه بشاگرد، رشد ابرهای همرفتی پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند منجر به رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای شود. همچنین در نقاطی از استان که شرایط برای بارش مهیا نیست، افزایش باد، بروز گردوغبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود. به شهروندان توصیه می‌شود با توجه به احتمال جاری شدن روان‌آب‌ها، از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

وضعیت دریایی استان نیز در طول روز آرام گزارش شده، اما در ساعات شب با وزش بادهای جنوب‌شرقی، دریا کمی مواج خواهد شد؛ لذا توصیه می‌شود تردد شناورهای سبک با احتیاط انجام شود. این وضعیت دریایی و تداوم بارش‌های عصرگاهی در ارتفاعات، تا روزهای پنجشنبه و جمعه نیز ادامه خواهد داشت.

از نظر دمایی نیز، امروز ماندگاری هوای گرم در استان پیش‌بینی می‌شود؛ اما از فردا با افزایش رطوبت نسبی هوا در طول روز، روند کاهش دمای بیشینه در سطح استان آغاز خواهد شد.

منبع: اداره‌کل هواشناسی استان هرمزگان