شامگاه ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ بهارک قنبرزاده، استاد دانشگاه و شوهرش به نام سعید در مرند مقابل چشمان کودک ۸ ساله خود به قتل رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- خانواده ۳ نفره‌ای که از خرید به خانه برگشته بودند و پدر در حال پارک‌کردن ماشین در حیاط خانه بود.

در پارکینگ هنوز باز بود که یک خودروی پرشیا مقابل خانه توقف کرد و مرد جوانی که یک قبضه سلاح کمری در دست داشت، وارد شد و ابتدا چند گلوله به مادر و چند گلوله نیز به پدر خانواده شلیک کرد و سوار بر خودرو گریخت.

در جریان این تیراندازی، استاد دانشگاه و همسرش جانشان را از دست دادند و این در حالی بود که همه این اتفاقات مقابل چشمان وحشت‌زده پسربچه ۸ ساله آنها رخ داده بود.

با گزارش ماجرا به پلیس، تیمی از مأموران با حضور در محل جنایت، تحقیقات خود را آغاز کردند. در همان بررسی‌های اولیه معلوم شد که قاتل، مردی است که سال‌ها پیش خواستگار زن جوان (بهارک قنبرزاده) بوده و پیش از این نیز مزاحمت‌های زیادی برای این زن و خانواده‌اش به‌وجود آورده بود. طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، این مزاحمت‌ها، از سال ۹۲ و زمانی که زن جوان هنوز ازدواج نکرده بود، آغاز شد. عامل جنایت در آن زمان چندبار به خواستگاری وی رفت، اما هربار جواب رد شنید. با این حال از ایجاد مزاحمت و حتی تهدید برای این زن دست برنداشت و کار به جایی رسید که خانواده زن جوان، از او شکایت کردند.

پدر همان سال‌ها بود که عامل جنایت ناگهان ناپدید و بعد‌ها معلوم شد که به خارج از کشور مهاجرت کرده است. با این حال چندی بعد وی دوباره به ایران برگشت و وقتی متوجه شد که زن جوان ازدواج کرده و همسر و فرزند دارد، باز هم شروع به ایجاد مزاحمت برای وی کرد.

او مدعی بود که پس از شنیدن جواب رد، افسرده شده و به خارج از کشور رفته و در آنجا همه سرمایه‌اش را از دست داده و حالا آمده که سرمایه از دست رفته‌اش را پس بگیرد. حتی زن جوان را تهدید به قتل می‌کرد و در نهایت نیز تهدید خود را عملی کرد و این زن و شوهرش را به قتل رساند.

با شناسایی هویت قاتل، جست‌و‌جو برای دستگیری او آغاز شد و از آنجا که احتمال می‌رفت وی از کشور فرار کند، حتی مرز‌ها نیز تحت کنترل قرار گرفت. در نهایت ۴۸ ساعت بعد، قاتل فراری درحالی‌که به سمت تبریز در حال فرار بود به محاصره مأموران درآمد و دستگیر شد. او در بازجویی‌ها به تهیه اسلحه و ارتکاب جنایت اعتراف کرد و این در حالی بود که تصاویر دوربین‌های مداربسته لحظه حضور او در محل جنایت را ثبت و از سوی دیگر پسربچه ۸ ساله مقتولان نیز وی را شناسایی کرده بود و در این شرایط متهم به اتهام قتل عمدی ۲ نفر پای میز محاکمه قرار گرفت.

در جلسه محاکمه، اما وی همه اعترافاتش را پس گرفت و مدعی شد که قاتل نیست. او گفت: شب حادثه برای پس‌گرفتن پولم مقابل خانه این زن و شوهر رفتم، اما آنها با هم درگیر شدند و مرد جوان همسرش را با شلیک گلوله به قتل رساند. با دیدن این صحنه با او درگیر شدم که گلوله‌ای شلیک شد و به وی اصابت کرد و او هم به قتل رسید و از ترسم فرار کردم. به‌رغم ادعای جدید قاتل، قضات دادگاه او را به ۲ بار قصاص محکوم کردند و این حکم با اعتراض متهم به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد.

قضات دیوان، بعد از بررسی پرونده حکم قصاص را نقض کردند و پرونده برای رفع نواقص به دادسرا ارجاع شد. به این ترتیب تحقیقات در این پرونده از سر گرفته شد و مدتی بعد متهم دوباره پای میز محاکمه قرار گرفت. وی این بار هم جنایت را انکار و همان ادعا‌های قبلی خود را تکرار کرد و این درحالی بود که پلیس این بار شواهد بیشتری از جنایت کشف و در پرونده درج کرده بود.

به این ترتیب به‌رغم تلاش متهم برای فرار از قصاص، قضات دادگاه باز هم رأی به ۲ بار قصاص او دادند و وی همچنین به اتهام در اختیار داشتن سلاح غیرمجاز به ۲ سال حبس محکوم شد. این بار نیز پرونده با اعتراض متهم و وکلایش به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد و قضات شعبه ۷ دیوان، بعد از بررسی مجدد رأی صادرشده، آن را تأیید کردند و به این ترتیب متهــم در آستانه قصاص قرار گرفت.

منبع: روزنامه همشهری