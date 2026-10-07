​معاون وزیر کار گفت: بیش از ۳۳۸ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه در مرحله هفتم مشمول طرح شده و از تاریخ ۱۸ مهر امکان خرید سبدغذایی رایگان برای خانوار‌ها فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «یعقوب اندایش» با اعلام این خبر اظهار کرد: با تخصیص اعتبار سبد حمایتی برای کودکان دارای سوءتغذیه، ۳۳۸ هزار و ۹۲۵ کودک ۵ تا ۵۹ ماهه مبتلا به سوءتغذیه، مشمول اعتبار خرید سبدغذایی رایگان شده‌اند.

وی افزود: با عنایت به دستور رئیس‌جمهور و تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی‌بر رفع فقر در کشور و در راستای تحقق بخشی از وعده‌های دولت چهاردهم، سرپرستان خانوار بیش از ۳۳۸ هزار کودک زیر ۵ سال مبتلا به سوءتغذیه که به مراکز بهداشتی سراسر کشور مراجعه کرده‌اند، از ۱۸ مهر ماه اعتبار خرید سبدغذایی رایگان را در بستر طرح کالابرگ الکترونیکی دریافت می‌کنند.

اندایش تاکید کرد: خوشبختانه از سال ۱۴۰۲ تاکنون در ۳۶ مرحله این طرح مستمر اجراء شده و در سال جاری نیز تداوم دارد که مرحله سی و هفتم به عنوان هفتمین مرحله اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵ است.

وی یادآور شد: برنامه امنیت غذایی کودکان به عنوان ضعیف‌ترین قشر که صدایشان کمتر شنیده می‌شود، جزء برنامه‌های محوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ همچنین زمان تشکیل نطفه تا قبل از پایان پنج سالگی (که بیش از ۹۰ درصد مغز کودک در همین زمان شکل می‌گیرد) فرصت طلایی حمایت از کودکان است و چنانچه سوء‌تغذیه در این زمان طلایی حل نشود، موجب ایجاد آسیب جدی به مغز، معلولیت و تدوام چرخه فقر و فقر بین‌نسلی می‌شود.

معاون رفاه و امور اقتصادی تصریح کرد: خوشبختانه تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور پیش‌بینی و تخصیص داده شده است. در همین راستا، مقرّر شد اعتبار خرید رایگان سبدغذایی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ازای هر کودک، در اختیار سرپرست خانوار دارای کودک مبتلا به سوءتغذیه زیر ۵ سال، قرار گیرد.

اندایش درباره نحوه شناسایی کودکان واجد شرایط این طرح خاطرنشان کرد: کودکان یادشده از طریق پایش شاخص‌های تن‌سنجی کودک (اندازه‌گیری وزن و قد و مقایسه با منحنی‌های رشد) در پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت به منظور کاهش سوءتغذیه (لاغری، کم‌وزنی وکوتاه‌قدی) شناسایی شده و پس از جمع‌بندی داده‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، اطلاعات موردنیاز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت استحقاق‌سنجی (از طریق آزمون وسع و مبتنی‌بر داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) ارسال می‌شود که در این مرحله با توجه به به‌روز‌رسانی‌های انجام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، جمعیت کودکان بازه سنی ۵ تا ۵۹ ماه مشمول طرح، به ۳۳۸هزار نفر رسیده است.

وی درباره نحوه پرداخت سرانه اعتبار خرید سبدغذایی کودکان که در حساب سرپرست خانوار از طریق طرح کالابرگ الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: در این مرحله، برای تعداد ۲۷۸ هزار و ۶۸ کودک دارای سوءتغذیه در خانوار‌های بسیار نیازمند با وسع اقتصادی پایین، مبلغ ۲۰ میلیون ریال و برای ۶۰ هزار و ۸۵۷ کودک دارای سوءتغذیه در خانوار‌های نیازمند با وسع اقتصادی متوسط، مبلغ ۱۲ میلیون ریال برای تأمین سبدغذایی مشتمل بر اقلام مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، از طریق شبکه ملی اعتبار و شماره‌ملی سرپرست خانوار کارسازی (شارژ) شده که اقلام سبد تعیین‌شده در کلیه فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی در دسترس خانوار قرار داشته و قابل خریداری است.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در ضمن، هر خانوار می‌تواند طی مهلت یک ماهه از تاریخ اعتبار تخصیص یافته برای خرید اقلام مشخص شده اقدام کنند.

اندایش گفت: امیدوارم با اجرای این برنامه شاهد کاهش سوءتغذیه کودکان و همچنین ارتقای امنیت غذایی و افزایش کیفیت خدمات مشاوره تغذیه به مادران از طریق کارشناسان تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت و نیز ارتقای سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در زمینه الگوی تغذیه صحیح و رشد کودکان باشیم.

برچسب ها: تغذیه رایگان ، وزارت کار
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