اظهارات اسموتریچ درباره درگیری احتمالی با مصر و تهدید به نابودی سینا، با واکنش چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی مصر و تهدید‌های صریح همراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اظهارات بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم تروریستی اسرائیل، در مورد مصر و شبه جزیره سینا موجی از انتقادات شدید را در رسانه‌های مصری برانگیخته است، که برخی از آنها تا آنجا پیش رفته‌اند که مستقیما رژیم تروریستی سرائیل را تهدید کرده‌اند.

تعدادی از چهره‌های رسانه‌ای و سیاستمداران مصری به شدت به این وزیر صهیونیست حمله کردند. مصطفی بکری، نماینده پارلمان و چهره رسانه‌ای، به اسموتریچ حمله کرد و او را یک «اوباش صهیونیست افراطی» توصیف کرد و گفت که او با مصر طوری رفتار می‌کند که انگار «سرزمینی بدون صاحب» است.

بکری گفت که ارتش مصر آماده است تا «هر کسی را که جرات به خطر انداختن امنیت ملی را داشته باشد، سرکوب کند» و مستقیما خطاب به اسموتریچ گفت: «تو زندانی خواهی شد.»

به همین ترتیب، احمد موسی، روزنامه‌نگار و مجری برنامه «درباره مسئولیت من» در کانال «صدی البلد»، هشدار داد که اگر «اسرائیل بی‌ملاحظه عمل کند، دیگر کشوری به نام اسرائیل وجود نخواهد داشت» و خاطرنشان کرد که هرگونه تهدیدی علیه سینا به معنای رویارویی مستقیم با مصر است.

موسی افزود: «آنچه در سال ۱۹۶۷ اتفاق افتاد، دیگر تکرار نخواهد شد.»

عمرو ادیب، چهره رسانه‌ای، در برنامه «الحکایه» در شبکه «ام‌بی‌سی مصر» با رد تشدید تنش، گفت: «قبل از اینکه ما را به دریا بیندازید، خودتان به فاضلاب خواهید رفت.»

او افزود: «تل‌آویویی وجود نخواهد داشت، فرودگاه بن گوریونی وجود نخواهد داشت و نتانیاهویی هم وجود نخواهد داشت.»

این در پاسخ به اظهارات اسموتریچ بود که در آن گفته بود: «چه چیزی مانع از حمله مصر به ما خواهد شد؟ این درک که اگر آنها به ما حمله کنند، حداقل سینایی وجود نخواهد داشت.»

منبع: المیادین

برچسب ها: مصر و اسرائیل ، شبه جزیره سینا
خبرهای مرتبط
مصر: از جنگ علیه ایران خیلی آسیب دیده‌ایم
مصر: در اسرائیل شریک صلحی وجود ندارد
السیسی و رئیس سیا درباره ایران، فلسطین و سودان گفت‌وگو کردند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ درباره احتمال شیوع طاعون: اوضاع تحت کنترل روسیه است
سوریه احتمال ورود به جنگ یمن را رد کرد
سه کشته در حملات به فرودگاه‌های عربستان
تلاش فرانسه برای کاهش قیمت گازوئیل در جایگاه‌های سوخت
حمله با سلاح سرد در مدرسه‌ای در لهستان ۱۰ زخمی بر جا گذاشت
نمایندگان اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید علیه روسیه را تصویب کردند
هشدار امنیتی سفارت آمریکا در عربستان
مسکو: اتحادیه اروپا به یک بلوک نظامی-سیاسی تهاجمی تبدیل شده است
ادعای دوباره ترامپ درباره کاهش قیمت نفت پس از پایان جنگ
یحیی سریع خبر داد: حمله موشکی یمن به فرودگاه ریاض
آخرین اخبار
یحیی سریع خبر داد: حمله موشکی یمن به فرودگاه ریاض
سوریه احتمال ورود به جنگ یمن را رد کرد
حمله با سلاح سرد در مدرسه‌ای در لهستان ۱۰ زخمی بر جا گذاشت
هشدار امنیتی سفارت آمریکا در عربستان
تلاش فرانسه برای کاهش قیمت گازوئیل در جایگاه‌های سوخت
سه کشته در حملات به فرودگاه‌های عربستان
نمایندگان اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید علیه روسیه را تصویب کردند
ادعای دوباره ترامپ درباره کاهش قیمت نفت پس از پایان جنگ
ترامپ درباره احتمال شیوع طاعون: اوضاع تحت کنترل روسیه است
مسکو: اتحادیه اروپا به یک بلوک نظامی-سیاسی تهاجمی تبدیل شده است
تحت تأثیر اعتراضات فرانسه، دانشجویان بلژیکی به خیابان‌ها آمدند
نظرسنجی: ۷۲ درصد فرانسوی‌ها از مطالبات دانش‌آموزان حمایت می‌کنند
تحقیق جداگانه عربستان درباره حمله به خلبان فلای‌دبی
اشپیگل: اتحادیه اروپا نگران احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکاست
آژانس بین‌المللی انرژی به دنبال تسریع آزادسازی ذخایر نفتی
شهادت پنجمین فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خان‌یونس
توقف پیشروی نیرو‌های مورد حمایت عربستان در استان الجوف یمن
شمار قربانیان سیل در تایلند به ۵۲ نفر رسید
مغولستان نظارت بهداشتی را در مرز روسیه افزایش می‌دهد
رویترز به نقل از یک مقام ایرانی: به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی، خط قرمز تهران است
کرملین: روسیه درخواستی برای میانجیگری میان انصارالله و عربستان دریافت نکرده است
۸۱ هواپیمای آمریکایی در جنگ با ایران منهدم شده یا آسیب‌ دیده‌اند
اردوغان: ترکیه آماده تسهیل تماس مستقیم روسیه و اوکراین است
شهادت بیش از ۲۰ هزار دانش‌آموز و دانشجو در غزه و کرانه باختری
ادعای جنجالی درباره انتقال یگان غیرمتعارف ارتش آمریکا به کویت
فقط ۳۰ روز تنبیه برای نظامیان آمریکایی در اوکیناوا پس از قتل یک زن ژاپنی!
دستمزد‌ نجومی کاپیتان و خدمه نفتکش‌ها برای عبور از تنگه هرمز
ابو عبیده: هفتم اکتبر بازدارندگی اسرائیل را در هم شکست
نیویورک‌تایمز: آمریکا به عربستان درباره یمن هشدار داده بود
روبیو برای برنامه هسته‌ای ایران خط‌ونشان کشید