باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اظهارات بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم تروریستی اسرائیل، در مورد مصر و شبه جزیره سینا موجی از انتقادات شدید را در رسانه‌های مصری برانگیخته است، که برخی از آنها تا آنجا پیش رفته‌اند که مستقیما رژیم تروریستی سرائیل را تهدید کرده‌اند.

تعدادی از چهره‌های رسانه‌ای و سیاستمداران مصری به شدت به این وزیر صهیونیست حمله کردند. مصطفی بکری، نماینده پارلمان و چهره رسانه‌ای، به اسموتریچ حمله کرد و او را یک «اوباش صهیونیست افراطی» توصیف کرد و گفت که او با مصر طوری رفتار می‌کند که انگار «سرزمینی بدون صاحب» است.

بکری گفت که ارتش مصر آماده است تا «هر کسی را که جرات به خطر انداختن امنیت ملی را داشته باشد، سرکوب کند» و مستقیما خطاب به اسموتریچ گفت: «تو زندانی خواهی شد.»

به همین ترتیب، احمد موسی، روزنامه‌نگار و مجری برنامه «درباره مسئولیت من» در کانال «صدی البلد»، هشدار داد که اگر «اسرائیل بی‌ملاحظه عمل کند، دیگر کشوری به نام اسرائیل وجود نخواهد داشت» و خاطرنشان کرد که هرگونه تهدیدی علیه سینا به معنای رویارویی مستقیم با مصر است.

موسی افزود: «آنچه در سال ۱۹۶۷ اتفاق افتاد، دیگر تکرار نخواهد شد.»

عمرو ادیب، چهره رسانه‌ای، در برنامه «الحکایه» در شبکه «ام‌بی‌سی مصر» با رد تشدید تنش، گفت: «قبل از اینکه ما را به دریا بیندازید، خودتان به فاضلاب خواهید رفت.»

او افزود: «تل‌آویویی وجود نخواهد داشت، فرودگاه بن گوریونی وجود نخواهد داشت و نتانیاهویی هم وجود نخواهد داشت.»

این در پاسخ به اظهارات اسموتریچ بود که در آن گفته بود: «چه چیزی مانع از حمله مصر به ما خواهد شد؟ این درک که اگر آنها به ما حمله کنند، حداقل سینایی وجود نخواهد داشت.»

منبع: المیادین