دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور گفت: سلامت معنوی سبب ارتقای تاب آوری و تحمل افراد در جامعه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - حجت الاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همایش سلامت معنوی با اشاره به موضوع عدالت در دسترسی به درمان گفت: سلامت معنوی سبب آرامش انسان‌ها خواهد شد.

به گفته وی سلامت معنوی مانعی از بروز اختلالات روانی و حتی خودکشی می‌شود. سلامت معنوی توحیدی موضوع مهمی است.

حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به اثر سلامت معنوی در جامعه تاکید کرد: هر زمانی که سلامت معنوی در جامعه ارتقا پیدا کند تحمل و تاب آوری افراد بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: فردی که دارای سلامت معنوی است، اهل وفای به عهد و عدالت و صلح خواهد بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: سلامت معنوی سکولار با سلامت معنوی توحیدی و اخروی متفاوت است.