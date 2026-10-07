باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی پلیس، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در اجتماع پرشور مردم انقلابی منطقه اتابک تهران با قدردانی از حضور مردم در صحنه اظهار داشت: خدا را شاکریم که ما را در عصر امام خمینی (ره)، امام شهیدمان (قدس سره) و امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) قرار داده و امروز نیز ملت ایران برای پاسداری از انقلاب، ارزش‌های اسلامی و خونخواهی امام شهید خود، میدان و صحنه را ترک نکرده است.

این مقام مسئول در ادامه افزود: حضور ملت، پشتوانه انقلاب است و قدرت انقلاب، مردم هستند. اگر شاه از کشور بیرون رفت، عامل آن حضور پررنگ ملت ایران در صحنه بود و قدرت مردم بود که نظام جمهوری اسلامی ایران را شکل داد. مردم همچنین آتش جنگ در کردستان را خاموش کردند و با حضور خود، فتنه و جنگ تحمیلی را به نفع اسلام و انقلاب به پایان رساندند.

وی با اشاره به حوادث و فتنه‌های مختلف گفت: هر فتنه، کودتا، غائله و جنگی با دست قدرتمند ملت ایران شکست خورده است. جنگ تحمیلی دوم، جنگ ۱۲ روزه و فتنه دی‌ماه سال گذشته نیز با دست توانای این ملت خنثی شد.

حجت الاسلام شیرازی ادامه داد: حضور پررنگ ملت ایران پس از شهادت امام و فرماندهان شهید، همه تلاش دشمن برای شکستن انقلاب را از بین برد و امروز هم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی پابرجاست و مردم در صحنه حضور دارند.

وی با بیان اینکه حضور مردم به نیرو‌های مسلح قدرت و روحیه می‌دهد، تصریح کرد: نیرو‌های مسلح به پشتوانه حضور مردم وارد میدان شدند و در جنگ ۱۲ روزه توانستند در برابر دشمن بایستند. وقتی دشمن دید مردم حامی انقلاب، نظام، ولایت و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند، فهمید که به اهداف خود نمی‌رسد.

این مقام انتظامی با اشاره به قدرت جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: دشمن تصور می‌کرد با شهادت امام جامعه و فرماندهان نیرو‌های مسلح، کار انقلاب تمام است، اما وقتی حضور مردم را دید، فهمید که ملت ایران و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی تسلیم دشمن نمی‌شوند.

حجت الاسلام شیرازی تأکید کرد: دشمنان و مستکبران جهان در مقابل اقتدار ملت ایران، ایمان و اخلاص این ملت تسلیم هستند و جرأت ورود به جنگ با این ملت را ندارند؛ چراکه می‌دانند اگر اتفاقی رخ دهد، جمهوری اسلامی با اقتدار و قدرت وارد میدان خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ملتی که شهادت را برای خود عزت و آرزو می‌داند، شکست ندارد. نیرو‌های مسلح ما نیز شاگرد مکتب امام امت، امام شهید و امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و همه شاگرد مکتب عاشورا هستند؛ انسانی که شاگرد مکتب عاشوراست، از مرگ نمی‌ترسد و آماده است جان خود را فدای ملت ایران کند.

حجت الاسلام شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نیرو‌های مسلح در جنگ‌های گذشته این موضوع را ثابت کرده‌اند، گفت: اگر جنگی اتفاق بیفتد، انتظامی کشور، سپاه، ارتش و وزارت دفاع همه هستی خود را پای انقلاب، نظام، اسلام و ملت ایران می‌گذارند و یک لحظه عقب‌نشینی نمی‌کنند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان اظهار داشت: بنده و امثال بنده باشیم یا نباشیم، ملت ایران در همین مکان یک روز جشن پیروزی انقلاب اسلامی بر کفر جهانی را برپا خواهد کرد و به دنیا نشان خواهد داد که تا قطعه‌قطعه شدن تمام سردمداران کفر، ملت در خیابان و نیرو‌های مسلح در میدان ایستاده‌اند.