رقابت‌های انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بزرگسالان بانوان با حضور ۱۰ تیم، از روز پنجشنبه در مازندران آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بزرگسالان بانوان از روز پنجشنبه در مازندران آغاز می‌شود و روز جمعه با برگزاری دیدار‌های پایانی به کار خود پایان خواهد داد.

در این دوره از مسابقات، ۱۰ تیم حضور دارند و طی دو روز در رقابت‌هایی فشرده برای قرار گرفتن در جمع تیم‌های برتر به مصاف هم خواهند رفت.

تیم‌های سپاهان نوین اصفهان، شهید مرادی قهدریجان اصفهان، شهرداری فردوس خراسان جنوبی، شهرداری فردوس خراسان جنوبی ۲، ویوا تبریز، هیأت اسکیت یزد و پارمیس تهران به همراه هیأت اسکیت مازندران، سپند بافق یزد و هیأت اسکیت قم تیم‌های حاضر در این مرحله از رقابت‌ها هستند.

برچسب ها: فدراسیون اسکیت ، وزارت ورزش و جوانان
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