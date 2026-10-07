سومین دوره جایزه ملی تعالی گردشگری با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و فعالان حوزه گردشگری برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، هنری، ورزشی و سیاحتی کوثر اسماعیل سجادی منش مدیرعامل سازمان فرهنگی، هنری، ورزشی و سیاحتی کوثر، در حاشیه این مراسم با بیان این‌که این موفقیت حاصل برنامه ریزیی و تلاش جمعی کارکنان و مدیران مجموعه است، اظهار کرد: رسالت اصلی ما ارائه خدماتی در شأن خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران با رویکرد فرهنگی است و خوشحال هستیم که با تلاش سایر همکاران، توانستیم در این مسیر موفق باشیم.

وی افزود: سازمان کوثر با در اختیار داشتن گروه هتل‌ها و مجتمع‌های اقامتی کوثر در سراسر کشور، تلاش کرده است با بهره‌گیری از امکانات موجود، تلفیقی از خدمات فرهنگی، زیارتی، گردشگری، ورزشی و تفریحی را در فضایی سالم و بانشاط ارائه دهد.

بنا براین گزارش این جایزه که با هدف ارزیابی عملکرد، ایجاد رقابت سالم و ارتقای سطح کیفی به فعالان حوزه گردشگری کشور اعطا می‌شود، پس از بررسی شاخص‌هایی همچون کیفیت خدمات اقامتی و پذیرایی، مشتری‌مداری، نوآوری در ارائه خدمات، توسعه منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی به سازمان فرهنگی، هنری، ورزشی و سیاحتی کوثر و هتل‌های خورشید هشتم مشهد، سفید کنار انزلی، هویزه تهران و کوثر رامسر تعلق گرفت.

گفتنی است جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری، نخستین جایزه تخصصی کشور در حوزه مدیریت تعالی سازمانی با تمرکز بر گردشگری است. این جایزه با الهام از مدل‌های بین‌المللی به‌ویژه (EFQM) و با بومی‌سازی متناسب با شرایط ایران طراحی شده و هدف اصلی آن ارتقای کیفیت مدیریت، نوآوری و رقابت‌پذیری سازمان‌های گردشگری است.