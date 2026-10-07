شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به کاهش سن بازنشستگی زنان روستایی اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیمه روستایی یکی از ملاک و ابزار مهم برای حمایت از جامعه روستایی در نظر گرفته شد. این بیمه با هدف تأمین امنیت اقتصادی طراحی شد تا این قشر زحمتکش و ارزشمند جامعه بتوانند به رفاه و امنیت بسیاری دست پیدا کنند. اما با توجه به اهمیت و جایگاه زنان در روستا‌ها پرداخت بیمه سال و با سن ۷۰ سال برای آنها مشکلاتی را به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام، لطفا با پرداخت ده سال بیمه در سن ۶۰ دولت موافقت کنند که زنان روستایی در سن ۶۰ سال و پرداخت بیمه ده سال بازنشسته شوند. واقعا بدن آنها فرسوده شده استخوان‌های آنها پوسیده شده است. لطفا پیگیری کنید تا هر چه زودتر این مشکل برطرف شود.

برچسب ها: زنان روستایی ، سن بازنشستگی ، سوژه خبری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
سلام وتشکر ازباشکاه خبرنگاران ، لطفا درمورد آوند کارت برخی از کارکنان بازنشسته نظامی آجا که فاقد آن بود ه رسیدگی وپی گیری شود .
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