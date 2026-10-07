باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - رضا رئیس‌کرمی، رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تهران در همایش سلامت معنوی گفت: سلامت معنوی، اخلاق و تعهد معنوی در کنار آموزش‌های آکادمیک گروه پزشکی اهمیت دارد.

به گفته وی بررسی‌ها نشان می‌دهد که نخبگان ما در کنار فرا گرفتن دانش و مهارت نیاز مبرم به فراگیری مباحث سلامت معنوی دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: سلامت معنوی سبب ارتقای سلامت روح و روان افراد و به ویژه دانشجویان خواهد شد.

رئیس کرمی همچنین در جمع خبرنگاران، تاکید کرد: دانشگاه به صورت حضوری از ۲۸ شهریور فعال است و آموزش‌های لازم بر اساس چارت دانشگاهی به دانشجویان ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: چندین شرکت دانشجویی در زیرمجموعه شرکت‌های رشد دانشگاه فعالیت دارند. بسیاری از شرکت‌های قدیمی که امروز به تولیدات بزرگی رسیده‌اند نیز کار خود را از مرکز رشد دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز کرده‌اند.