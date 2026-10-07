در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، دختران ایران به تنهایی ۱۴ مدال برای کاروان کشورمان به ارمغان آوردند؛ عددی که دقیقاً برابر با کل مدال‌های کل کاروان عربستان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، دختران ایران به تنهایی ۱۴ مدال برای کاروان کشورمان به ارمغان آوردند؛ عددی که دقیقاً برابر با کل مدال‌های کل کاروان عربستان است.

تفاوت این دو کشور در بها دادن به زنان زمانی چشمگیرتر می‌شود که بدانیم از ۱۴ مدال عربستان، تنها یک مدال سهم زنان بود یعنی تعداد مدال‌های دختران ایران ۱۴ برابر زنان عربستان شد.

سهم دختران ایران با ۱۴ مدال از کل مدال‌های کاروان کشور (۵۲ مدال) حدود ۳۳ درصد است، اما در مقابل سهم زنان عربستان با یک مدال از ۱۴ مدال تنها ۷ درصد است.

دختران ایران با طلای تاریخی در بازی‌های آسیایی ناگویا بهترین رکورد تاریخ خود را در آسیا ثبت کردند، اما در مقابل عربستان برای اولین بار یک دخترش توانسته به مدال برسد.

منبع: خبرگزاری فارس

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، عربستان سعودی
خبرهای مرتبط
دنیامالی: ورزشکاران با آمادگی بالا راهی بازی‌های پاراآسیایی می‌شوند + فیلم
بدرقه کاروان ایران به بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶
پیام تبریک کمیته ملی پارالمپیک به مناسبت موفقیت کاروان «فرشتگان میناب»
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۱۰:۴۰ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
دختران ایران عزیزوم 👏👏👏👏👏👏👏👏
۰
۲
پاسخ دادن
گوجه فرنگی؛ چه زمانی دردسر می‌شود؟!
آخرین اخبار
گوجه فرنگی؛ چه زمانی دردسر می‌شود؟!
پرش پلک چشم؛ چرا اتفاق می‌افتد و چه زمانی باید جدی گرفته شود؟
برخی حتی علت جدایی نادر از سیمین را نیز «طوفان الاقصی» می‌دانند!
بچه رئیس تربیت نکنید!
چرا سهراب سپهری ازدواج نکرد؟
حاج‌عباس در فهرست نبود، سیدحسن نصرالله او را انتخاب کرد
کل کاروان عربستان حریف دختران ایران نشد