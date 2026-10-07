باشگاه خبرنگاران جوان - در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، دختران ایران به تنهایی ۱۴ مدال برای کاروان کشورمان به ارمغان آوردند؛ عددی که دقیقاً برابر با کل مدال‌های کل کاروان عربستان است.

تفاوت این دو کشور در بها دادن به زنان زمانی چشمگیرتر می‌شود که بدانیم از ۱۴ مدال عربستان، تنها یک مدال سهم زنان بود یعنی تعداد مدال‌های دختران ایران ۱۴ برابر زنان عربستان شد.

سهم دختران ایران با ۱۴ مدال از کل مدال‌های کاروان کشور (۵۲ مدال) حدود ۳۳ درصد است، اما در مقابل سهم زنان عربستان با یک مدال از ۱۴ مدال تنها ۷ درصد است.

دختران ایران با طلای تاریخی در بازی‌های آسیایی ناگویا بهترین رکورد تاریخ خود را در آسیا ثبت کردند، اما در مقابل عربستان برای اولین بار یک دخترش توانسته به مدال برسد.

منبع: خبرگزاری فارس