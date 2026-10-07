جوانشیر گفت: در راستای اجرای طرح تعویض بخاری‌های فرسوده با بخاری‌های راندمان بالا تاکنون ۵۵۰۰ بخاری جدید جایگزین بخاری های فرسوده شده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - ارژنگ جوانشیر مسئول بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش کربن شرکت گاز آذربایجان‌غربی گفت:این طرح همزمان با سراسر کشور در آذربایجان‌غربی نیز در حال اجراست و هدف آن، جایگزینی بخاری‌های فرسوده و کم‌بازده با تجهیزات گرمایشی با راندمان بالاتر و در نتیجه کاهش مصرف گاز طبیعی است

وی همچنین گفت:  امسال ۲۰۰ دستگاه بخاری فرسوده از مشترکان مشارکت‌کننده در این طرح در شهر ارومیه جمع‌آوری و با حضور کارشناسان واحد بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش کربن شرکت گاز استان، اسقاط و از چرخه مصرف خارج شد.

جوانشیر با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی اظهار کرد: استفاده از تجهیزات گرمایشی استاندارد و پربازده، علاوه بر کاهش مصرف گاز، می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت مصرف انرژی، کاهش هزینه‌های خانوار و کمک به تأمین پایدار گاز در فصل سرد سال داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: جمع‌آوری و اسقاط بخاری‌های فرسوده، در چارچوب برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و با هدف ارتقای بهره‌وری تجهیزات گرمایشی، کاهش مصرف سوخت و کمک به مدیریت ناترازی انرژی در استان در حال اجراست.

برچسب ها: بخاری گازی ، شرکت گاز
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