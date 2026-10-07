باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم مهربان، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان گیلان با اشاره به حضور نمایندگان این استان در هفتمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ گفت: حضور ۵ ورزشکار و یک مربی گیلانی در کاروان اعزامی جمهوری اسلامی ایران به بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی بالای ورزشکاران جانباز و توان یاب استان است.

او افزود: مهدی پوررهنما در رشته پاراتکواندو، میثم علیپور، مهری فلاحی و سپیده جمالدوست در رشته والیبال نشسته و محسن بختیار در رشته پاراوزنه‌برداری، نمایندگان ورزش گیلان در بخش ورزشکاران این رقابت‌ها هستند و مرتضی رمضانی نیز به عنوان مربی تیم فوتبال نابینایان در این رویداد حضور خواهد داشت.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان گیلان با آرزوی موفقیت برای نمایندگان گیلان در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا تصریح کرد: ورزشکاران گیلانی همواره در میادین ملی و بین‌المللی شایستگی‌های خود را به اثبات رسانده‌اند و امیدواریم این عزیزان نیز با ارائه بهترین عملکرد، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورند.

کاروان ایران با نام «جانفدای ایران قوی» متشکل از ۱۶۶ ورزشکار شامل ۶۲ ورزشکار زن و ۱۰۴ ورزشکار مرد در ۱۵ رشته ورزشی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی به رقابت خواهند پرداخت.

منبع: روابط عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان گیلان