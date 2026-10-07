باشگاه خبرنگاران جوان - حجت جباری گفت: آذربایجان‌غربی ۴۰ تالاب ثبت‌شده در فهرست آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها دارد که از این تعداد، ۶ تالاب در قالب چهار سایت در کنوانسیون بین‌المللی رامسر نیز به ثبت رسیده‌اند.

وی با اشاره به اختصاص ۵۰ میلیون مترمکعب حقابه به تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه افزود: افزایش بارندگی‌ها و بازگشایی مسیرهای انتقال آب به اکوسیستم‌های آبی استان، امسال نقش موثری در پایداری شرایط زیستی دریاچه ارومیه و تالاب‌های پیرامونی آن داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی با اشاره به استمرار پایش عرصه‌های تالابی استان گفت: پایش‌های میدانی با هدف شناسایی و جلوگیری از تخلفاتی همچون شکار و صید غیرمجاز، تصرف اراضی تالابی، ورود آلاینده‌ها و جلوگیری از ورود حقابه انجام می‌شود و موارد شناسایی‌شده نیز از طریق مراجع و دستگاه‌های مسئول پیگیری خواهد شد.

جباری ادامه داد: پایش کمی و کیفی آب تالاب‌ها نیز توسط آزمایشگاه مرکزی اداره‌کل حفاظت محیط زیست و در قالب پایش مشارکتی داوطلبان با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد انجام می‌شود.

وی استفاده از فناوری‌های نوین در پایش تالاب‌ها را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و افزود: در کنار پایش‌های زمینی، داده‌های برخط و تصاویر ماهواره‌ای برای بررسی تغییرات وسعت پهنه‌های آبی و ارزیابی شرایط تالاب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته وی، استفاده از این داده‌ها امکان رصد مستمر و مقایسه‌ای وضعیت عرصه‌های آبی استان را فراهم کرده و به شناسایی تغییرات و تهدیدهای احتمالی کمک می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی همچنین از انجام عملیات عمق‌سنجی و نمونه‌برداری دریاچه ارومیه در بیش از ۳۰ نقطه در بخش‌های شمالی و جنوبی این دریاچه خبر داد.

جباری گفت: این بررسی‌ها با هدف سنجش عمق آب، میزان شوری و زیست‌توده آرتمیای ارومیانا انجام شده و تداوم آن می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای بررسی و تحلیل روند تغییرات دریاچه ارومیه در اختیار کارشناسان قرار دهد.

وی مشارکت جوامع محلی را یکی از ارکان مهم مدیریت تالاب‌ها دانست و افزود: در کنار پایش‌های کارشناسی، از ظرفیت علاقه‌مندان و جوامع محلی برای شناسایی سریع تهدیدها و تغییرات محیطی در عرصه‌های تالابی استفاده می‌شود.

منبع: محیط زیست