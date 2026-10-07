باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی استان البرز از تشدید نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های عرضه ملزومات حیوانات خانگی در استان خبر داد و گفت: پت‌شاپ‌ ها بر اساس مجوز فعالیت خود، صرفاً مجاز به فروش ملزومات حیوانات هستند و نباید در زمینه درمان، تجویز دارو یا واکسن فعالیت کنند.

ابوترابی در گفت‌وگو با برنامه رادیویی «رهیافت» با اشاره به افزایش تعداد فروشگاه‌های عرضه محصولات حیوانات خانگی در کرج اظهار کرد: این واحدها برای فعالیت باید از صنف مربوطه پروانه کسب دریافت کنند و فعالیت آنها در چارچوب ضوابط تعیین‌شده انجام شود.

وی در ادامه برنامه زنده رهیافت افزود: در برخی موارد، محصولات غذایی حیوانات خانگی به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند یا بدون رعایت ضوابط تولید و عرضه می‌شوند و به همین دلیل تیم‌ های مشترک نظارتی با حضور دامپزشکی، نظام دامپزشکی و اصناف، این واحدها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی البرز با هشدار نسبت به عرضه دارو و واکسن در برخی فروشگاه‌های حیوانات خانگی گفت: شهروندان نباید برای دریافت مشاوره درمانی به این مراکز مراجعه کنند و در صورت تجویز یا پیشنهاد دارو و واکسن، از مصرف آن بدون تأیید دامپزشک خودداری کنند.

ابوترابی به مخاطبان رادیو ادامه داد: احتمال دارد برخی داروها و واکسن‌ های عرضه‌شده در این واحدها غیرمجاز، تاریخ‌گذشته یا تهیه‌شده از مراکز غیرمجاز باشند؛ بنابراین در صورت مشاهده چنین مواردی، اقلام مربوطه توقیف و با متصدی واحد نیز برخورد قانونی خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت رعایت اصول بهداشتی در نگهداری حیوانات خانگی تأکید کرد و گفت: صاحبان حیوانات باید برای معاینه، درمان‌ های انگلی و به‌ویژه واکسیناسیون حیوانات خود به مراکز مجاز دامپزشکی مراجعه کنند تا احتمال انتقال بیماری میان حیوان و انسان کاهش یابد.

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی البرز درباره حضور حیوانات خانگی در بوستان‌ها و فضاهای عمومی نیز اظهار کرد: تجمع حیوانات در این فضاها می‌تواند در صورت وجود حیوان بیمار، زمینه انتقال بیماری میان حیوانات و در ادامه به صاحبان آن ها را فراهم کند و رعایت مسائل بهداشتی در این زمینه ضروری است.

ابوترابی با اشاره به همکاری اداره‌کل دامپزشکی با شهرداری و سایر دستگاه‌ های مرتبط گفت: جلسات متعددی درباره حیوانات صاحب‌دار و بدون‌صاحب برگزار و موضوعات بهداشتی در این جلسات مطرح شده است تا مخاطرات احتمالی برای سلامت عمومی به حداقل برسد.

وی در پایان با اشاره به افزایش تعداد حیوانات خانگی و به تبع آن افزایش مراکز درمانی دامپزشکی در استان، بر ضرورت مراجعه صاحبان حیوانات به مراکز مجاز و رعایت اصول بهداشتی در نگهداری از حیوانات خانگی تأکید کرد.