باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد جواد فروغی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بهره‌برداری تولید شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی وزارت نیرو وزارت نیرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هر سال برای تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی برنامه‌ریزی انجام می‌شود. این برنامه‌ریزی به صورتی انجام می‌شود که با توجه به اینکه از اواخر اردیبهشت تا اواخر شهریور امکان انجام تعمیرات نداریم و نیروگاه‌ها باید در این بازه زمانی در حداکثر آمادگی در مدار باشند، از اواخر شهریور یا اوایل مهر، هر زمانی که شبکه برق اجازه دهد، تا اواسط یا اواخر اردیبهشت، تعمیرات نیروگاه‌ها انجام شود تا برای سال آینده آماده باشند.

او افزود: امسال نیز این برنامه‌ریزی از مدت‌ها پیش انجام شده و برنامه نهایی تقریباً در اوایل شهریور به نیروگاه‌ها ابلاغ شده است و نیروگاه‌ها از برنامه زمان‌بندی تعمیرات خود مطلع شده‌اند تا برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.

فروغی ادامه داد: امسال برنامه‌ریزی برای انجام ۱۱۵ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی انجام شده است. این ظرفیت از ظرفیت کل نیروگاه‌های حرارتی نیز بیشتر است، چرا که معمولاً نیروگاه‌های حرارتی در طول سال بیش از یک بار تعمیرات انجام می‌دهند.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی بهره‌برداری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت نیرو بیان کرد: در برنامه‌ریزی تعمیرات نیروگاه‌ها ملاحظات مختلفی از جمله وضعیت بار شبکه برق کشور، محدودیت‌های مربوط به سوخت نیروگاه‌ها، تأمین سوخت، محدودیت‌های مربوط به تأمین قطعات، محدودیت‌های فنی خود نیروگاه و محدودیت‌های پرسنل شرکت‌هایی که تعمیرات را انجام می‌دهند، تأمین قطعات و همه این ملاحظات باید در برنامه‌ریزی تعمیرات نیروگاه‌ها لحاظ شود.

وی با بیان اینکه تعمیرات نیروگاه‌ها انواع مختلفی دارد، گفت: ما از تعمیرات دوره‌ای چندروزه تا تعمیرات چندماهه، اورهال‌های سنگین و پروژه‌های اورهال و ارتقای واحد‌ها را در این ۱۱۵ هزار مگاوات داریم که برخی از آنها ممکن است چند ماه طول بکشد و پروژه‌های سنگین نیروگاه‌های ما محسوب می‌شوند.

فروغی تصریح کرد: از این میزان ۱۱۵ هزار مگاوات، حدود ۲۱ هزار مگاوات مربوط به پروژه‌های تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها است و مابقی شامل تعمیرات دوره‌ای، تعمیرات بازدید و موارد مشابه است.

او در ادامه تاکید کرد: حدود ۲۱ هزار مگاوات از این حجم، تعمیرات اساسی و تعمیرات طولانی‌مدت هستند که ممکن است بیش از یک ماه تا چند ماه طول بکشند. مابقی تعمیرات دوره‌ای هستند که عموماً چند روزه یا نهایتاً چند هفته‌ای انجام می‌شوند و در زمان کوتاه‌تری صورت می‌گیرند، اما تعمیرات اساسی نیاز به تأمین قطعات، نیرو‌های متخصص، تعویض تجهیزات مختلف و هزینه‌های بسیار بالاتر دارد.

تلاش برای آمادگی نیروگاه‌ها در زمستان

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی بهره‌برداری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت نیرو درباره برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها با توجه به شرایط زمستان امسال اظهار کرد: حتماً با توجه به شرایط خاصی که امسال در زمستان داریم و با توجه به آسیب‌هایی که در بخشی از تأسیسات مربوط به حوزه وزارت نفت، چه در بخش گاز و چه در بخش پالایش و پخش داشتیم، یک‌سری محدودیت‌ها در سال‌های قبل در حوزه تأمین سوخت داشتیم که امسال با توجه به این آسیب‌ها، محدودیت‌ها تشدید شده است؛ قطعاً ما در بحث تعمیرات نیروگاه‌ها باید این ملاحظات را داشته باشیم. با هماهنگی‌هایی که با وزارت نفت داریم و با همکاران وزارت نفت، هماهنگی لازم انجام می‌شود که این تعمیرات به گونه‌ای انجام شود که ملاحظات سوخت و محدودیت‌های سوخت در آن لحاظ شود.

فروغی گفت: ما سعی می‌کنیم کمترین حجم تعمیرات را در دوره محدودیت سوخت، یعنی ماه‌های سرد سال، لحاظ کنیم؛ بنابراین همه این ملاحظات باید در بحث تعمیرات نیروگاه‌ها دیده شود تا ان‌شاءالله هم نیروگاه‌ها بتوانند توان تأمین برق شبکه را در زمستان و هم در تابستان سال آینده داشته باشند.

آغاز تعمیرات ۹ هزار مگاوات از نیروگاه‌های حرارتی

او درباره میزان پیشرفت برنامه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی نیز گفت: از ۱۱۵ هزار مگاوات تعمیراتی که خدمت شما عرض کردم، تقریباً ۹ هزار مگاوات از تعمیرات را شروع کرده‌ایم و حدود ۳۵۰۰ مگاوات از این حجم نیز به پایان رسیده است؛ یعنی تعمیراتی که شروع و تمام شده است.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی بهره‌برداری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت نیرو افزود: یکی از دوره‌های طلایی انجام تعمیرات ما مهر و آبان است و دوره دیگر نیز عمدتاً اسفند و فروردین خواهد بود. در حال حاضر تلاش می‌کنیم بیشترین حجم تعمیرات را در مهر و آبان انجام دهیم و امیدواریم بخش عمده‌ای از حجم تعمیرات ما در این یکی دو ماه آینده انجام شود تا برای آذر، دی و بهمن بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم که نیروگاه‌ها با حداکثر آمادگی در مدار باشند مجدداً در نیمه دوم سال، یعنی اسفند و فروردین، تعمیرات انجام خواهد شد.

فروغی درباره احتمال تغییر برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها در صورت تغییر شرایط کشور نیز گفت: این ملاحظات را حتماً باید لحاظ کنیم. همچنان که سال گذشته جنگ در زمانی اتفاق افتاد که فروردین یکی از دوره‌های طلایی تعمیرات بود و بیشترین حجم واحد‌هایی که باید به تعمیر می‌رفتند مربوط به فروردین بود.

او افزود: قطعاً یک‌سری ملاحظات را باید ببینیم؛ ممکن است لازم باشد جابه‌جایی در زمان انجام تعمیر واحد‌ها داشته باشیم، احتمالاً مدت زمان برخی تعمیرات را جابه‌جا کنیم، برخی از تعمیرات را فشرده‌تر کنیم و بعضی از آنها را، اگر امکانش باشد، به تعویق بیندازیم یا جابه‌جا کنیم.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی بهره‌برداری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت نیرو تصریح کرد: همچنین ممکن است بنا به ملاحظات نوع سوختی که واحد‌های مختلف مصرف می‌کنند، واحد‌های مختلف در شبکه را با یکدیگر جابه‌جا کنیم یا از لحاظ جغرافیایی زمان انجام تعمیرات را جابه‌جا کنیم؛ چرا که همه احتمالات متصور است و ممکن است از لحاظ جغرافیایی، بسته به اینکه شرایط جنگی در کدام ناحیه از کشور شدیدتر باشد یا نباشد، ملاحظاتی داشته باشیم.

او گفت: با هماهنگی دوستان شرکت مدیریت پالایش و پخش، بنا به ملاحظات موجود و شرایطی که ممکن است در کشور در آن بازه زمانی وجود داشته باشد، امکان انجام این مانور‌ها وجود دارد. این موضوع در جنگ ۴۰ روزه نیز انجام شد و تقریباً می‌توان گفت که برنامه حفظ شد.

فروغی اظهار کرد: با توجه به همه این محدودیت‌ها تلاش شده است که در تأمین انرژی، چه در بخش گاز و چه در بخش برق، علی‌رغم آسیب‌هایی که در حوزه برق، گاز و همچنین پالایش و پخش وجود داشته، حداکثر قابلیت اطمینان را در تأمین انرژی کشور داشته باشیم.

او افزود: فکر می‌کنم چیزی که در جامعه هم حفظ شد این بود که با کمترین مشکل توانستیم در مدت گذشته، نیاز بخش‌های مختلف خانگی، صنعتی و کشاورزی را تأمین کنیم.

اتکا به توان داخلی در تعمیرات نیروگاه‌ها

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی بهره‌برداری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت نیرو درباره میزان اتکای تعمیرات نیروگاهی به توان داخلی و جلوگیری از خروج ارز از کشور گفت: واقعیت این است که خدا را شکر، ما هم در حوزه ساخت نیروگاه و هم در حوزه تعمیرات نیروگاه، تقریباً در شاید دو دهه اخیر، عمده نیروگاه‌هایی که در کشور ساخته شده‌اند، یا شاید بتوان گفت بیشتر نیروگاه‌هایی که در کشور ساخته شده‌اند، نیروگاه‌هایی هستند که ساخت داخل بوده‌اند.

او افزود: البته نمی‌گویم که نیروگاه با تأمین خارجی نداشتیم، ولی بیشتر ظرفیت نیروگاه‌های ما در سال‌های اخیر، نیروگاه‌هایی بوده‌اند که توسط متخصصان داخلی ساخته شده‌اند؛ عمده قطعات و تجهیزاتی که الان چه در حوزه ساخت نیروگاه و چه در حوزه تعمیرات نیروگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد، عمدتاً در داخل تأمین می‌شود.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی بهره‌برداری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت نیرو گفت: در دل همه این حوادث و تهدیدها، ظرفیت قابل توجهی را در یکی دو سال اخیر به ظرفیت کشور اضافه کردیم. تقریباً می‌شود گفت حدود ۲۵۰۰ تا ۳ هزار مگاوات در همین یک سال اخیر و در این شرایط جنگی و علی‌رغم همه این تهدیدها، به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی اضافه شده است همچنین ظرفیت قابل توجهی در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و سایر حوزه‌های نیروگاهی وزارت نیرو به ظرفیت کشور اضافه شده است.

فروغی تأکید کرد: این مهم میسر نشده مگر با اتکا به ظرفیت متخصصان داخلی و شرکت‌های بسیار خوبی که در حوزه فناوری و در حوزه ساخت و تأمین نیروگاه در کشور حضور داشته‌اند و ما را تقریباً تا حدود زیادی از تأمین قطعات و تجهیزات از خارج از کشور بی‌نیاز کرده‌اند.