جهش بیمه روستاییان و عشایر/ پوشش به ۴۰.۶ درصد رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حامد قادرمرزی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نشست خبری روز روستا و عشایر، با تبریک این روز به روستاییان، عشایر و خادمان این قشر، اظهار کرد: روز روستا و عشایر فرصتی برای توجه دوباره به اهمیت جمعیت روستایی، نقش آنها در اقتصاد، امنیت غذایی، حفاظت از منابع طبیعی و امنیت کشور است.

وی با اشاره به جمعیت روستایی کشور گفت: بر اساس آخرین سرشماری رسمی، حدود ۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر در روستا‌های کشور زندگی می‌کنند که حدود ۲۶ درصد جمعیت ایران را شامل می‌شوند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: اگر جمعیت روستایی ایران را با جمعیت کشور‌های جهان مقایسه کنیم، این جمعیت به تنهایی از جمعیت بسیاری از کشور‌ها بیشتر است و همین موضوع نشان‌دهنده اهمیت توجه به جامعه روستایی در سیاست‌گذاری‌های کشور است.

وی ادامه داد: روستاییان و عشایر علاوه بر نقش مهم در تأمین امنیت غذایی، در تولید ناخالص داخلی، اقتصاد مقاومتی، اشتغال، صادرات محصولات کشاورزی، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین توزیع متعادل جمعیت در پهنه سرزمین نقش مهمی دارند.

۲۳ هزار آبادی کشور کمتر از ۲۰ خانوار جمعیت دارند

قادرمرزی با اشاره به وضعیت سکونتگاه‌های روستایی کشور بیان کرد: بر اساس آخرین سرشماری، ۶۲ هزار و ۲۸۵ آبادی دارای سکنه در کشور وجود دارد که بر اساس قانون تقسیمات کشوری، حدود ۳۹ هزار و ۴۳۵ مورد از آنها روستا محسوب می‌شوند و حدود ۲۳ هزار آبادی نیز به دلیل داشتن کمتر از ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر جمعیت، در تعریف قانونی روستا قرار نمی‌گیرند.

وی گفت: ارائه برخی خدمات به این آبادی‌های کوچک از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیست و پایین بودن جمعیت، پایداری جمعیتی و سرمایه‌گذاری در این مناطق را با چالش مواجه می‌کند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به نقش روستا‌ها در امنیت کشور اظهار کرد: ایران با ۱۵ کشور مرز مشترک دارد و در تمام این مناطق مرزی، روستا‌ها و روستاییان طی هزاران سال نقش مهمی در حفاظت از سرزمین و مرز‌های کشور داشته‌اند. هرجا تراکم روستا و جمعیت بیشتر باشد، به همان نسبت ضریب امنیت نیز افزایش پیدا می‌کند.

توسعه خدمات در روستا‌ها پس از انقلاب

قادرمرزی با اشاره به توسعه خدمات عمومی در روستا‌ها پس از انقلاب اسلامی گفت: از سال ۱۳۵۸ شاهد رشد قابل توجه خدمات‌رسانی در حوزه‌های مختلف از جمله توسعه فضا‌های آموزشی، احداث راه، برق‌رسانی، گازرسانی، مخابرات، اینترنت، مدارس متوسطه و همچنین خدمات درمانی و بهداشتی در روستا‌ها بوده‌ایم.

وی افزود: امروز بسیاری از خدمات مورد نیاز مردم در روستا‌ها مستقر شده یا امکان دسترسی به آنها از طریق روستا‌های پیرامونی و مراکز خدماتی وجود دارد.

بیمه اجتماعی؛ حلقه مفقوده خدمات روستایی

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به ضرورت ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی برای روستاییان گفت: یکی از خدماتی که برای سال‌ها در جامعه روستایی و عشایری وجود نداشت، تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی افراد در دوران سالمندی، ازکارافتادگی یا فوت سرپرست خانوار بود.

وی ادامه داد: بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، در سال ۱۳۸۳ تصویب‌نامه هیئت وزیران برای تأسیس صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر ابلاغ شد و از خرداد ۱۳۸۴ این صندوق فعالیت خود را آغاز کرد.

قادرمرزی گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با هدف ارائه خدماتی از جمله بازنشستگی و سالمندی، ازکارافتادگی و فوت سرپرست خانوار، فعالیت خود را آغاز کرد.

پوشش بیمه‌ای روستاییان و عشایر به ۴۰.۶ درصد رسید

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به روند عضویت جامعه هدف در این صندوق اظهار کرد: از خرداد ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۴۰۳ حدود ۲۸.۵ تا ۲۹ درصد جامعه هدف تحت پوشش صندوق قرار گرفتند؛ یعنی در یک دوره ۱۹ ساله، به طور میانگین سالانه حدود ۱.۴۵ درصد به پوشش جامعه هدف اضافه شد.

وی افزود: در دولت چهاردهم و طی دو سال اخیر، رشد پوشش جامعه روستایی و عشایری جهش پیدا کرد و به طور میانگین سالانه حدود ۶ درصد افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که طی این دو سال حدود ۱۲ درصد به پوشش جامعه هدف اضافه شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: امروز ۴۰.۶ درصد جامعه هدف شامل کشاورزان، روستاییان و عشایر عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند.

بیمه رایگان ۳۷۵ هزار مادر روستایی دارای سه فرزند

وی همچنین با اشاره به اجرای ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: بر اساس این قانون، مادران غیرشاغل روستایی دارای سه فرزند و بیشتر با پرداخت ۱۰۰ درصدی حق بیمه از سوی دولت، به صورت رایگان تحت پوشش صندوق قرار می‌گیرند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: تاکنون ۳۷۵ هزار نفر از این مادران برای سومین سال پیاپی به صورت رایگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی قرار گرفته‌اند.

بیمه رایگان ۷۱ هزار زن سرپرست خانوار روستایی

وی با اشاره به همکاری صندوق با سازمان بهزیستی گفت: تاکنون ۷۱ هزار و ۲۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی که در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر سکونت دارند، با پرداخت ۱۰۰ درصدی حق بیمه از سوی دولت، به صورت رایگان تحت پوشش صندوق قرار گرفته‌اند.

او ادامه داد: با همکاری سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان که در روستا‌ها و شهر‌های کوچک زیر ۲۰ هزار نفر سکونت دارند، از امکان بیمه رایگان برخوردار شده‌اند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر همچنین از بیمه رایگان حدود ۵۶ هزار نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خبر داد.

وی در پایان با اشاره به اقدامات صندوق در حوزه حمایت اجتماعی از روستاییان و عشایر، گفت: توسعه پوشش بیمه اجتماعی و افزایش امنیت اقتصادی جامعه روستایی و عشایری از مهم‌ترین مأموریت‌های این صندوق است.