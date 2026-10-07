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افشاگری جنجالی سناتور آمریکایی از خسارات میلیاردی جنگ به پایگاه‌های آمریکا! + فیلم

سناتور آمریکایی، می‌گوید در سفر اخیرش به خاورمیانه برای نخستین بار از ورود به تأسیسات نظامی آمریکا، به‌ویژه پایگاه هوایی العُدید در قطر، منع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریس مورفی، سناتور در مجلس سنای آمریکا: در جریان سفرم به خاورمیانه، اتفاقی بی‌سابقه رخ داد و آن این بود که من به‌طور کامل از ورود به تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه، به‌ویژه پایگاه هوایی العُدید در قطر، منع شدم؛ پایگاهی که یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تأسیسات نظامی ما در منطقه است.

او ادامه داد: در دوران عضویتم در کنگره، احتمالاً دست‌کم دوازده بار به خاورمیانه سفر کرده‌ام. اما حتی یک بار هم، تأکید می‌کنم، حتی یک بار هم از ورود به تأسیسات نظامی آمریکا منع نشده بودم. این اقدام، به گفته من، تلاشی عامدانه برای پنهان کردن میزان خسارت‌ها که احتمالاً به میلیاردها دلار می‌رسد  و همچنین پنهان کردن هزینه واقعی این جنگ است.

 

 

 

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