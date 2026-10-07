باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علیرضا رحیمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» گفت: محدوده شهید سلطانی یکی از نقاط مهم و گلوگاهی حمل‌ونقل استان البرز است که جریان های مختلف ترافیکی و مسافری از شهرهای کرج، فردیس و شهرهای جنوبی آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین در آن به یکدیگر می‌رسند.

وی با بیان اینکه مدیریت این محدوده میان چند دستگاه تقسیم شده است به مخاطبان سیمای استانی البرز افزود: حل مشکلات پایانه شهید سلطانی نیازمند هماهنگی میان شهرداری کرج، سازمان حمل‌ونقل، اداره کل راهداری، راهور، مترو و شهرداری فردیس است.

رحیمی از برگزاری جلساتی با حضور دستگاه‌ های مرتبط برای ساماندهی وضعیت این محدوده خبر داد و گفت: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، ایجاد پایانه‌ای مجزا برای ساماندهی مسافران شهرهای جنوبی و ایجاد دسترسی مناسب‌تر به مترو و پارکینگ جنوبی ایستگاه شهید سلطانی است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج همچنین از بررسی طرح‌های مختلف برای اصلاح جریان ترافیکی این محدوده خبر داد و افزود: حذف یا تعریض پل شهید سلطانی، جابه‌جایی پایه‌های پل و احداث زیرگذر از جمله گزینه‌هایی است که در مطالعات فنی مورد بررسی قرار گرفته و هدف این است که یک‌بار برای همیشه گره ترافیکی این محدوده برطرف شود.

وی در پایان این برنامه استانی سیمای البرز با اشاره به اهمیت همراهی و هم افزایی دستگاه های مختلف تأکید کرد: ساماندهی پایانه شهید سلطانی تنها با اقدامات یک دستگاه امکان‌پذیر نیست و نیازمند یک عزم مشترک بین دستگاه‌های متولی است.