رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به تداخل جریان‌های ترافیکی و حمل‌ونقلی در محدوده پایانه شهید سلطانی، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی برای ساماندهی این محدوده تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علیرضا رحیمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» گفت: محدوده شهید سلطانی یکی از نقاط مهم و گلوگاهی حمل‌ونقل استان البرز است که جریان های مختلف ترافیکی و مسافری از شهرهای کرج، فردیس و شهرهای جنوبی آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین در آن به یکدیگر می‌رسند.

وی با بیان اینکه مدیریت این محدوده میان چند دستگاه تقسیم شده است به مخاطبان سیمای استانی البرز افزود: حل مشکلات پایانه شهید سلطانی نیازمند هماهنگی میان شهرداری کرج، سازمان حمل‌ونقل، اداره کل راهداری، راهور، مترو و شهرداری فردیس است.

رحیمی از برگزاری جلساتی با حضور دستگاه‌ های مرتبط برای ساماندهی وضعیت این محدوده خبر داد و گفت: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، ایجاد پایانه‌ای مجزا برای ساماندهی مسافران شهرهای جنوبی و ایجاد دسترسی مناسب‌تر به مترو و پارکینگ جنوبی ایستگاه شهید سلطانی است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج همچنین از بررسی طرح‌های مختلف برای اصلاح جریان ترافیکی این محدوده خبر داد و افزود: حذف یا تعریض پل شهید سلطانی، جابه‌جایی پایه‌های پل و احداث زیرگذر از جمله گزینه‌هایی است که در مطالعات فنی مورد بررسی قرار گرفته و هدف این است که یک‌بار برای همیشه گره ترافیکی این محدوده برطرف شود.

وی در پایان این برنامه استانی سیمای البرز با اشاره به اهمیت همراهی و هم افزایی دستگاه های مختلف تأکید کرد: ساماندهی پایانه شهید سلطانی تنها با اقدامات یک دستگاه امکان‌پذیر نیست و نیازمند یک عزم مشترک بین دستگاه‌های متولی است.

برچسب ها: مطالبه مردمی ، معضل ترافیک
خبرهای مرتبط
فرماندار رشتخوار:
اجرای طرح ۲ بانده شدن مسیر رشتخوار به تربت حیدریه و سنگان خواف مطالبه مردمی است
تمام نقاط حادثه‌خیز استان سمنان شناسایی شد
آغاز عملیات اجرایی جاده سیروس آباد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
زنگ جشن عاطفه ها همزمان با سراسر کشور، در مدارس البرز نواخته شد
۳۶۰ تاکسی در پایانه شهید سلطانی برای جابه‌جایی مسافران کرج فعالیت دارند
مدیریت یکپارچه پایانه شهید سلطانی؛ مطالبه‌ای برای کاهش مشکلات حمل‌ونقل در کرج
هشدار دامپزشکی البرز درباره عرضه دارو و واکسن غیرمجاز در پت‌شاپ‌ها