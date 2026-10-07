مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا حامل ۹ تبعه غیرمجاز با شرایط غیرایمن منجر به کشته شدن چهار نفر از آنان شد.

دکتر سودابه نکوهی افزود: این سانحه رانندگی بامداد امروز در محور دهستان کرات به سمت تایباد به عوامل امدادی و انتظامی این شهرستان مرزی گزارش شد.

وی عنوان کرد: در این حادثه رانندگی ۲ تبعه غیرمجاز در دم جان باختند و ۲ نفر دیگر نیز بعد از انتقال به بیمارستان خاتم الانبیا(ص) شهر تایباد به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.

وی گفت: پنج نفر مصدوم این حادثه نیز هم اینک در بیمارستان شهر تایباد بستری و در حال انجام مراحل مختلف درمانی هستند.