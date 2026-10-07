معاون حمل‌ونقل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج با اشاره به ورود حجم بالای مسافر به ایستگاه متروی شهید سلطانی، از به‌کارگیری ظرفیت تاکسی و اتوبوس برای جابه‌جایی مسافران در ساعات اوج سفر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - عطائی نیا، معاون حمل‌ونقل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج، در برنامه «نگاه مردم» گفت: ایستگاه شهید سلطانی به دلیل اتصال شبکه متروی تهران و کرج به شبکه حمل‌ونقل عمومی شهر کرج، یکی از مهم‌ترین هاب‌های جابه‌جایی مسافر در منطقه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به آمار دریافتی از مترو در ساعت های اوج افزود: بر اساس آمار دریافت‌شده از مترو، در ساعات اوج، حدود دو هزار مسافر در هر ۱۰ دقیقه وارد ایستگاه شهید سلطانی می‌شوند و بخشی از این مسافران برای ادامه مسیر از تاکسی و اتوبوس استفاده می‌کنند.

عطائی نیا با اشاره به فعالیت حدود ۴۴۰ تا ۴۵۰ دستگاه تاکسی در این محدوده گفت: از این تعداد حدود ۳۶۰ دستگاه تاکسی فعال هستند و سازمان تلاش می‌کند در ساعات اوج، ظرفیت موجود را برای جابه‌جایی مسافران به کار بگیرد.

وی به مجری سیمای استانی البرز ادامه داد: در کنار تاکسی‌ها، اتوبوس نیز برای جابه‌جایی مسافران در نظر گرفته شده و خدمات اتوبوسی در این بخش به صورت رایگان ارائه می‌شود.

معاون حمل‌ونقل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات به هماهنگی بین‌شهری مربوط است، گفت: مسافرانی از شهرهایی مانند شهریار، ملارد، رباط‌کریم، اندیشه و دیگر شهرهای جنوبی به ایستگاه شهید سلطانی مراجعه می‌کنند و لازم است مدیریت حمل‌ونقل این شهرها نیز برای جابه‌جایی مسافران در ساعات اوج با کرج هماهنگ باشند.

عطائی نیا همچنین تأکید کرد: سازمان حمل‌ونقل شهرداری کرج تلاش کرده ظرفیت ناوگان خود را متناسب با میزان ورودی مسافر افزایش دهد، اما برای حل کامل مشکل، همکاری شهرهای اقماری و دستگاه‌های مرتبط ضروری است.

برچسب ها: حمل و نقل ، تاکسی رانی
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