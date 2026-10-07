یک قلاده خرس قهوه‌ای نابالغ که در محدوده روستای بندبن واقع در پارک ملی کیاسر در یک تله سیمی گرفتار شده بود، با تلاش چندساعته محیط‌بانان منطقه و همکاری اهالی روستا نجات یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - روح‌الله اسماعیلی، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت:یک قلاده خرس قهوه‌ای نابالغ که در محدوده روستای بندبن واقع در پارک ملی کیاسر، بخش چهاردانگه شهرستان ساری، در یک تله سیمی گرفتار شده بود، با تلاش چندساعته محیط‌بانان منطقه و همکاری اهالی روستا نجات یافت.

او افزود:در پی اطلاع‌رسانی اهالی روستا درباره مشاهده خرس گرفتار، محیط‌بانان پارک ملی کیاسر در محل حضور یافتند و با همراهی مردم محلی، عملیات رهاسازی حیوان از تله سیمی را انجام دادند. این عملیات پس از چند ساعت تلاش با موفقیت به پایان رسید و خرس پس از رهایی، به زیستگاه طبیعی خود بازگشت.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران، با قدردانی از اقدام به‌موقع محیط‌بانان و همکاری اهالی روستای بندبن، گفت: اطلاع‌رسانی سریع مردم محلی و حضور به‌موقع نیرو‌های محیط زیست، نقش مؤثری در نجات این خرس داشت و بار دیگر اهمیت مشارکت جوامع محلی در حفاظت از حیات‌وحش را نشان داد.

او افزود: حضور و همراهی جوامع محلی در عرصه‌های طبیعی، به‌ویژه در گزارش سریع موارد آسیب‌دیدگی یا گرفتارشدن حیات‌وحش، می‌تواند زمان واکنش نیرو‌های حفاظتی را کاهش دهد و امکان مداخله مؤثرتر را فراهم کند.»

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل همچنین با اشاره به خطر تله‌های سیمی برای گونه‌های حیات‌وحش، گفت: استفاده از تله و سایر ابزار‌های غیرمجاز، تهدیدی جدی برای حیات‌وحش است و ضمن پیگیری موضوع، از شهروندان و جوامع محلی درخواست می‌شود در صورت مشاهده تله، تخلف یا حیوان گرفتار و آسیب‌دیده، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به محیط‌زیست اطلاع دهند.

برچسب ها: خرس قهوه ای ، محیط زیست مازندران
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